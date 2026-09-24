Χιλιάδες κληρονόμοι βρίσκονται αντιμέτωποι με άγνωστες οφειλές και κρυφά χρέη, καθώς η πλήρης εικόνα μιας κληρονομιάς δεν είναι πάντα εύκολο να αποκαλυφθεί.

Χρέη που εμφανίζονται εκ των υστέρων, άγνωστες οφειλές σε τράπεζες και Δημόσιο και ένας γραφειοκρατικός «μαραθώνιος» για τη συγκέντρωση στοιχείων συνθέτουν σήμερα το τοπίο για πολλούς κληρονόμους. Η έλλειψη συνολικής εικόνας για το ενεργητικό και το παθητικό μιας κληρονομιάς μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες εκπλήξεις, καθώς πίσω από ένα ακίνητο ή έναν τραπεζικό λογαριασμό ενδέχεται να κρύβονται βάρη και χρέη.

Η «ακτινογραφία» της κληρονομιάς

Αυτό το πρόβλημα επιχειρεί να αντιμετωπίσει το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη δημιουργία της Κεντρικής Ψηφιακής Πλατφόρμας Κληρονομιάς, η οποία θα δίνει στους πιστοποιημένους κληρονόμους τη δυνατότητα να αποκτούν, με μία αίτηση και λίγα κλικ, την πλήρη «ακτινογραφία» της περιουσίας που πρόκειται να κληρονομήσουν.

Η νέα πλατφόρμα, που ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και Ιωάννης Μπούγας, θα συγκεντρώνει σε ένα ψηφιακό περιβάλλον στοιχεία τα οποία σήμερα οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν ξεχωριστά από διαφορετικούς φορείς.

Τι στοιχεία θα συγκεντρώνει

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αντλούνται δεδομένα από τη φορολογική διοίκηση, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία. Έτσι, ο κληρονόμος θα μπορεί να γνωρίζει τόσο το ενεργητικό, δηλαδή ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και εταιρικά μερίδια, όσο και το παθητικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, δάνεια, πιστωτικές κάρτες και άλλα βεβαιωμένα χρέη.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η πλατφόρμα στις περιπτώσεις όπου τα χρέη υπερβαίνουν την αξία της περιουσίας. Η έγκαιρη διαπίστωση θα επιτρέπει να ξεκινά ταχύτερα η διαδικασία εκκαθάρισης που προβλέπεται από το νέο κληρονομικό δίκαιο, περιορίζοντας τον κίνδυνο ο πολίτης να βρεθεί αντιμέτωπος με αφανή βάρη.

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Πώς θα γίνεται η πρόσβαση

Για την πρόσβαση θα απαιτείται πιστοποίηση της κληρονομικής ιδιότητας μέσω ληξιαρχικής πράξης θανάτου και πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, ενώ όταν υπάρχει διαθήκη θα λαμβάνεται υπόψη η δημοσίευσή της στο Μητρώο Διαθηκών.