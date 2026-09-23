Οι γυάλινες φριτέζες αέρος δεν αλλάζουν τον βασικό τρόπο λειτουργίας της συσκευής, αλλά προσφέρουν επιπλέον πρακτικές δυνατότητες στην καθημερινή χρήση.

Οι φριτέζες αέρος έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μαγείρεμα στο σπίτι, όμως μια νέα εκδοχή τους κερδίζει πλέον έδαφος. Πρόκειται για τα μοντέλα με γυάλινο δοχείο, τα οποία αντικαθιστούν το παραδοσιακό μεταλλικό καλάθι με ένα διάφανο, ανθεκτικό στη θερμότητα σκεύος.

Η βασική τεχνολογία μαγειρέματος δεν αλλάζει. Η συσκευή εξακολουθεί να θερμαίνει τον αέρα και να τον κυκλοφορεί γρήγορα γύρω από τα τρόφιμα. Η σημαντικότερη διαφορά βρίσκεται στο δοχείο όπου τοποθετείται το φαγητό.

Η βασική διαφορά: βλέπετε το φαγητό όσο μαγειρεύεται

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του γυάλινου δοχείου είναι η ορατότητα. Σε ένα παραδοσιακό air fryer, χρειάζεται να ανοίξετε το συρτάρι για να δείτε αν οι πατάτες, τα λαχανικά, το κρέας ή το ψάρι έχουν ψηθεί.

Με το διάφανο δοχείο, μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία του μαγειρέματος χωρίς να ανοίγετε τη συσκευή. Έτσι, περιορίζεται και η προσωρινή απώλεια θερμότητας που προκαλείται κάθε φορά που ανοίγει το δοχείο μαγειρέματος.

Ίδια τεχνολογία, διαφορετική εμπειρία

Παρά την αλλαγή στον σχεδιασμό, η διαδικασία μαγειρέματος παραμένει ουσιαστικά ίδια. Τόσο τα συμβατικά μοντέλα όσο και εκείνα με γυάλινο δοχείο χρησιμοποιούν θερμαντική αντίσταση και ανεμιστήρα για την κυκλοφορία του θερμού αέρα.

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Αυτό σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν ήδη air fryer δεν χρειάζεται να μάθουν μια εντελώς διαφορετική τεχνική. Οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες εξαρτώνται από τη συνταγή και το μοντέλο, όπως συμβαίνει και στις συμβατικές φριτέζες αέρος.

Πιο εύκολο καθάρισμα

Το γυάλινο δοχείο μπορεί να κάνει και τον καθαρισμό πιο εύκολο. Η λεία επιφάνειά του διευκολύνει την απομάκρυνση λίπους και υπολειμμάτων, ενώ δεν απαιτεί αντικολλητική επίστρωση.

Αυτό μπορεί να περιορίσει ένα πρόβλημα που εμφανίζεται σε ορισμένα μεταλλικά καλάθια: τη φθορά της αντικολλητικής επίστρωσης από γρατζουνιές ή ακατάλληλο καθαρισμό.

Ωστόσο, το γυαλί δεν είναι άφθαρτο. Χρειάζεται προσοχή απέναντι σε χτυπήματα και απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Επίσης, οι οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να ακολουθούνται σχετικά με τον καθαρισμό και τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων.

Ορισμένα νεότερα μοντέλα προσφέρουν ακόμη μία δυνατότητα: τη χρήση του ίδιου δοχείου για την αποθήκευση του φαγητού μετά το μαγείρεμα. Έτσι, τα περισσεύματα μπορούν, ανάλογα με τον σχεδιασμό της συσκευής, να μεταφερθούν απευθείας στο ψυγείο χωρίς να χρειάζεται άλλο σκεύος.

Η Ninja, για παράδειγμα, έχει ενσωματώσει αυτή την ιδέα στη σειρά CRISPi, με ειδικά δοχεία και αξεσουάρ.

Οι γυάλινες φριτέζες αέρος δεν αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας του air fryer, αλλά προσθέτουν πρακτικές δυνατότητες στην καθημερινή χρήση. Η καλύτερη ορατότητα κατά το μαγείρεμα, ο ευκολότερος καθαρισμός σε ορισμένα μοντέλα και η δυνατότητα αποθήκευσης των τροφίμων στο ίδιο δοχείο είναι μερικοί από τους λόγους που τις φέρνουν στο προσκήνιο το 2026.

Με πληροφορίες από terra.com