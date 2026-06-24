Η ανάκληση αφορά μοντέλο Air Fryer που πωλήθηκε μέσω της πλατφόρμας του Temu.

Σε ανάκληση γνωστού air fryer προχωρά το Temu, προκαλώντας ανησυχία στις ευρωπαϊκές αγορές και στους καταναλωτές που το έχουν ήδη προμηθευτεί μέχρι και τις 14 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές ασφάλειας προϊόντων, η ανάκληση αφορά συγκεκριμένη παρτίδα συσκευών που εντοπίστηκαν με πιθανούς κινδύνους κατά τη χρήση τους. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το προϊόν μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα όπως ανεπαρκή μόνωση, μηχανικές αστοχίες και κινδύνους τραυματισμού, γεγονός που οδήγησε στην άμεση απόσυρσή του από την αγορά. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο air fryer καλούνται να διακόψουν άμεσα τη χρήση του και να ακολουθήσουν τις οδηγίες επιστροφής ή αποζημίωσης που παρέχονται από την πλατφόρμα αγοράς Temu.

Η ανακοίνωση ανάκλησης Αir Fryer που πωλήθηκε μέσω Temu

Αγαπητέ αξιότιμε πελάτη,

Λυπούμαστε που σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα εντοπίσαμε ένα ζήτημα ασφάλειας με το παρακάτω προϊόν που πωλείται στο Temu.

Ονομασία προϊόντος: Φριτέζα Αέρος Πολυλειτουργική Οικιακή 4L Μεγάλης Χωρητικότητας Πλήρως Αυτόματη Μηχανή για Πατάτες Τηγανητές Χωρίς Λάδι

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Μάρκα προϊόντος: N/A

Όνομα πωλητή: ICEBOSS

Αριθμός Ταυτοποίησης: 7807375237 στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο το πακέτο ως εξής:

Αναγνωριστικό προϊόντος: 601099845357918

Εάν αγοράσατε το προϊόν που αναφέρεται παραπάνω πριν 2026-06-14, επηρεάζεστε από αυτό το ζήτημα ασφάλειας προϊόντος. Οι δοκιμές δείχνουν ότι το προϊόν ενέχει κινδύνους τραυματισμού από άμεση ή έμμεση επαφή, ανεπαρκή μόνωση, μηχανικούς κινδύνους και μη ηλεκτρικούς κινδύνους.



Παρακαλούμε σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν που ανακλήθηκε και απόρριψή του με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Εάν έχετε προσφέρει ή πουλήσει αυτό το προϊόν σε κάποιον ή γνωρίζετε κάποιον που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν, παρακαλούμε ενημερώστε τον για αυτό το μήνυμα.



Εάν θέλετε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις ειδικές Υπηρεσίες Πελατών μας στο https://www.temu.com/support-center.html. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο

https://www.temu.com/support-center.html.

Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να προκαλέσει αυτό.

Με εκτίμηση, Εξυπηρέτηση Πελατών Temu