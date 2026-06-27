Η Ιταλίδα influencer, που επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα, συνεχίζει να προβάλλει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά, με τις αναρτήσεις της να συγκεντρώνουν χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια από τους διαδικτυακούς της ακολούθους, οι οποίοι εντυπωσιάζονται από τα τοπία και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα των Κυκλάδων.

Στη Μήλο βρίσκεται η γνωστή Ιταλίδα influencer Κιάρα Φεράνι, η οποία μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στο Instagram εντυπωσιακές εικόνες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στο κυκλαδίτικο νησί, επιλέγοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και φωτογενή σημεία του, το παραθαλάσσιο Κλήμα.

Η Φεράνι πόζαρε με μπικίνι σε σημεία με έντονο κυκλαδίτικο χρώμα, με φόντο τα πολύχρωμα σπιτάκια πάνω στο κύμα και το μοναδικό αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, αναδεικνύοντας την ομορφιά του νησιού μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που ξεχώρισαν για την καλοκαιρινή τους αισθητική.

Σε ανάρτησή της, η ίδια χαρακτήρισε τη Μήλο «ένα υπέροχο ελληνικό νησί», σημειώνοντας ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε εκεί έμοιαζε «σαν να είναι βγαλμένο από καρτ ποστάλ», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τον προορισμό.

{https://www.instagram.com/p/DaFcpnmCIxM/}