Τι δηλώνει ο εργοδότης του οδηγού του ταξί.

Την πόρτα της εξόδου από την επιχείρηση όπου εργαζόταν είδε ο οδηγός ταξί που πρωταγωνίστησε στο σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού υπαλλήλου εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πάρο, με αφορμή μια θέση στάθμευσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου στην πιάτσα των ταξί του νησιού και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η ένταση ξεκίνησε όταν υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στάθμευσε μια «γουρούνα» σε σημείο που οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι προορίζεται για τα οχήματά τους.

Η λογομαχία γρήγορα ξέφυγε από τα όρια και ο οδηγός ταξί επιτέθηκε στον μεγαλύτερης ηλικίας υπάλληλο, ενώ παριστάμενοι επιχείρησαν να τους απομακρύνουν και να σταματήσουν το επεισόδιο.

«Από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου»

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο εργοδότης του οδηγού ταξί ανακοίνωσε την απόλυσή του, καταδικάζοντας απερίφραστα τη συμπεριφορά του.

«Από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν αντιπροσωπεύει ούτε την επιχείρησή του ούτε τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί.

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Ο ίδιος σημείωσε ότι ο οδηγός εργαζόταν στην επιχείρησή του για περίπου τρία χρόνια και, όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσιάσει αντίστοιχη συμπεριφορά.

«Ως εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού, αλλά και ως μέλος του κλάδου των επαγγελματιών ταξί, θέλω να καταδικάσω απερίφραστα το περιστατικό», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του προς τον ηλικιωμένο υπάλληλο που δέχθηκε την επίθεση.

Το περιστατικό έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ το βίντεο από τον ξυλοδαρμό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η αφορμή της σύγκρουσης ήταν μια διαφωνία για τη στάθμευση.

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