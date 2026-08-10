«Είχε ξαναέρθει πριν από έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε», είπε ο ιδιοκτήτης του μπαρ.

Τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη με το τετράχρονο παιδί που έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πούντα της Πάρου έδωσε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης.

«Μαλώνουμε με τον κόσμο καθημερινά. Με τις μανάδες και τους πατεράδες γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός... Λυπούμαστε γι' αυτό που συνέβη και σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί, μες στο full της σεζόν, για το παιδάκι αυτό», τόνισε μιλώντας στον ANT1.

Ερωτηθείς αν οι γονείς του παιδιού ήταν κοντά, είπε: «Όχι, όχι. Ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω, σε ένα άλλο σνακ, δεν τους είδα».

«Είχε ξανάρθει, προσπαθήσαμε να τον διώξουμε»

«Είχε ξαναέρθει πριν από έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα, το είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και του λέω "έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις;" κι εμείς είχαμε ένα άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά», είπε ο ιδιοκτήτης του beach bar.

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