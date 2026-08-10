Μία βουτιά στη θάλασσα σε οργανωμένη παραλία κοστίζει ακριβά για μια οικογένεια.

Απλησίαστο φαίνεται να είναι το μπάνιο σε οργανωμένη παραλία για μια τετραμελή οικογένεια που θα επιλέξει να κάνει μια απόδραση για βουτιές. Παρότι αρκετοί επιλέγουν τα τα οργανωμένα beach bars, δεν λείπουν και όσοι στρέφονται στις ελεύθερες παραλίες, επιλέγοντας την πετσέτα και τη δική τους ομπρέλα για να αποφύγουν τις υψηλές χρεώσεις.

Μια οικογένεια με δυο γονείς και δυο παιδιά, στην επίσκεψη τους για βουτιές σε μια οργανωμένη παραλία στην Αττική θα πρέπει να καταβάλλουν 20 έως 30 ευρώ για την είσοδο, 30 ευρώ για ένα σετ ξαπλώστρες, 12 ευρώ για καφέδες και 10 ευρώ για χυμούς, 30 ευρώ για δύο πίτσες ή κλαμπ σάντουιτς, 10 ευρώ για δύο παγωτά. Το συνολικό κόστος από μια επίσκεψη σε οργανωμένη παραλία αν κανείς τα υπολογίσει όλα αυτά είναι έως και 122 ευρώ.

Το κόστος στα νησιά είναι απλησίαστο για την ελληνική οικογένεια, ενώ ακόμη και σε λιγότερο δημοφιλής προορισμούς οι χρεώσεις έχουν τσιμπήσει.

Πόσο κοστίζουν οι ξαπλώστρες στα νησιά

Στα νησιά το κόστος για τις ξαπλώστρες το 2026 εξαρτάται από τον προορισμό αλλά και την παραλία. Για παράδειγμα στη Σύρο κυμαίνονται από 15 ευρώ και φτάνουν τα 30 -40 ευρώ το σετ στις περισσότερες παραλίες. Στη Νάξο οι τιμές κυμαίνονται από 15 ευρώ έως 35 ευρώ το σετ. Στη Νάξο, οι χρεώσεις φτάνουν σε κάποιες παραλίες 60 ευρώ το σετ στην πρώτη σειρά.

Στη Χαλκιδική συναντά κανείς από τις πιο ιδιαίτερες τιμολογιακές πολιτικές. Σε γνωστό beach bar της Κασσάνδρας, η χρέωση γίνεται ανά άτομο και όχι ανά σετ.

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Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Πρώτη σειρά στο κέντρο: 120 ευρώ ανά άτομο

Πρώτη σειρά στα πλάγια: 80 ευρώ ανά άτομο

Δεύτερη σειρά: 75 ευρώ ανά άτομο

Τρίτη σειρά: 35 ευρώ ανά άτομο

Στη Σκιάθο, σε γνωστό beach bar, το κόστος διαμορφώνεται στα 70 ευρώ ανά σετ.

Στη Σητεία της Κρήτης το σετ κοστίζει:

50 ευρώ στην πρώτη σειρά

45 ευρώ στη δεύτερη σειρά.

Στη Ζάκυνθο, οι λουόμενοι καλούνται να πληρώσουν:60 ευρώ το σετ στην πρώτη σειρά και 40 ευρώ το σετ στη δεύτερη σειρά.

Η Μύκονος εξακολουθεί να διατηρεί τη φήμη του ακριβότερου καλοκαιρινού προορισμού. Σε ιδιαίτερα δημοφιλές beach bar του νησιού, ακόμη και οι τέταρτες και οι πιο πίσω σειρές κοστίζουν 120 ευρώ ανά άτομο.

Σε κάποιες παραλίες είναι διαφορετική η τιμή για τις ξαπλώστρες τις καθημερινές και άλλη τα Σαββατοκύριακα.