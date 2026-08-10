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Market Maven

Ο Market Maven πήρε άδεια

Ο Market Maven πήρε άδεια
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Την 1η Σεπτεμβρίου επιστρέφει, φρεσκοφορτισμένος και με τη βαλίτσα γεμάτη ειδήσεις και πληροφορίες.

Ο Market Maven πήρε άδεια από τα… γραφήματα, έκλεισε το laptop, άφησε τα διαγράμματα να κάνουν κι αυτά διακοπές και βούτηξε στην καλοκαιρινή ραστώνη. Την 1η Σεπτεμβρίου επιστρέφει, φρεσκοφορτισμένος και με τη βαλίτσα γεμάτη ειδήσεις και πληροφορίες.

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Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Market Maven προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

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