Ανακοινώνονται σήμερα στην ΕΕΤΑΑ τα προσωρινά αποτελέσματα για τα voucher για εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ.

Ανακοινώνονται σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, οι Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», για τον β΄ κύκλο της περιόδου 2026-2027.

Οι γονείς και οι δικαιούχοι που συμμετείχαν στη διαδικασία μπορούν πλέον να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ.

Όσοι διαφωνούν με το αποτέλεσμα ή θεωρούν ότι υπάρχει λάθος στην αξιολόγηση της αίτησής τους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από την Τρίτη 11 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων αναμένεται η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους του προγράμματος.

Ενστάσεις

Ειδικότερα με την ολοκλήρωση του ελέγχου/ επεξεργασίας των αιτήσεων, καταρτίστηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή αίτηση – δικαιολογητικά, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτούντες, μπορούν να δουν σε αυτούς το προσωρινό αποτέλεσμα της αίτησής τους με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έτσι από αύριο Τρίτη μπορούν να υποβληθούν Ελρνστάσεις επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων με πλήρη και ελλιπή αίτηση- δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf – έως 5ΜΒ, από αύριο 11/8 έως και Πέμπτη 13/8, στις 23:59. Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf.

Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία, ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Όλοι οι αιτούντες/αιτούσες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.