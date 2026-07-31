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Το υπουργείο οικογένειας παρέχει 3+1 απαντήσεις σε ερωτήματα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς δίνει το αρμόδιο υπουργείο Οικογένειας.

Σημειώνεται ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την περίοδο 2026-2027 για την κρατική ενίσχυση, μέσω vouchers, για την πρόσβαση σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ έχει ήδη ξεκινήσει και φέτος μάλιστα με διευρυμένα κριτίρια για τους δικαιούχους.

1. Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν και να υποβάλουν αίτηση; Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με παλιότερα;

Καλύπτουμε οικογένειες, έως και μεσαίου εισοδήματος. Πέρυσι πάνω από 170.000 παιδιά, φέτος ακόμα περισσότερα. Ήδη από πέρυσι ισχύουν αυξημένα εισοδηματικά. Το ίδιο ισχύει και φέτος:

Για οικογένειες έως 2 παιδιά το εισοδηματικό όριο έχει ανέβει στα 35.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα),

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Για οικογένειες με 3 παιδιά, το όριο αυτό έχει ανέβει στα 38.000 ευρώ.

2. Για τους πολύτεκνους, έχει υπάρξει κάποια ειδική μέριμνα;

Ναι. Ήδη από πέρυσι είχαμε αυξήσει τα εισοδηματικά τους κριτήρια. Από φέτος όμως για 1η φορά ΑΙΡΕΤΑΙ πλήρως κάθε εισοδηματικό κριτήριο. Αν ανήκετε σε πολύτεκνη οικογένεια, ασχέτως εισοδήματος, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας και να λάβετε την κρατική ενίσχυση.

3. Μέχρι πότε κάνουμε αίτηση;

Η πλατφόρμα aitisi26.eetaa.gr είναι ανοικτή έως τις 05 Αυγούστου και δέχεται τις αιτήσεις. Τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. Το μόνο που χρειάζεστε είναι οι κωδικοί σας Taxisnet.

4. Ποια πρόσωπα ακριβώς μπορούν να υποβάλουν την αίτηση;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.

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