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Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Αυγούστου και ώρα 23:59.

Από σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στις 09:00 έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στις 23:59 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς και νόμιμοι εκπρόσωποι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης voucher για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία για τη σχολική περίοδο 2026-2027. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Αυγούστου και ώρα 23:59.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και εθνικούς πόρους.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Συγκεκριμένα, στις 18 και 19 Ιουλίου θα υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 0, 1 και 2, στις 20 και 21 Ιουλίου όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 3, 4 και 5, ενώ στις 22 και 23 Ιουλίου σειρά έχουν οι ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8 και 9. Από τις 24 Ιουλίου έως και τις 5 Αυγούστου η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι προσωρινοί πίνακες θα ανακοινωθούν στις 10 Αυγούστου, οι ενστάσεις θα υποβληθούν από 11 έως 13 Αυγούστου, ενώ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων θα δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς, πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι και δικαστικοί συμπαραστάτες παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet και για κάθε παιδί επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια

Η πρόσκληση προβλέπει δύο κατηγορίες ενίσχυσης: πλήρους αξίας voucher και voucher μειωμένης αξίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για τη χορήγηση πλήρους voucher, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά.

- 30.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά.

- 33.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

- 36.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω.

Για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης voucher μειωμένης αξίας, με εισοδηματικά όρια:

- 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά.

- 38.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά.

Επιπλέον, οι οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω μπορούν να λάβουν voucher μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό περιορισμό στις συγκεκριμένες κατηγορίες δομών.

Ποιες ηλικίες παιδιών καλύπτει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά:

- Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών σε βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

- Προνήπια από 2,5 έως 4 ετών σε παιδικούς σταθμούς.

- Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

- Προνήπια από 2,5 έως 4 ετών στις ίδιες δομές.

- Προνήπια με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών.

- Παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

- Παιδιά, έφηβοι και άτομα με κάθε μορφής αναπηρία για τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022, τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καθώς εμπίπτουν στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω συστήματος μοριοδότησης, στο οποίο βασικό ρόλο παίζουν το οικογενειακό εισόδημα και κοινωνικά κριτήρια, όπως η μονογονεϊκή οικογένεια, η πολυτεκνία, η ανεργία και η ύπαρξη αναπηρίας σε γονέα ή αδελφό του παιδιού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες κατάταξης.

Τέλος, η ΕΕΤΑΑ διευκρινίζει ότι τα περισσότερα δικαιολογητικά θα αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ, τη ΔΥΠΑ, το Μητρώο Πολιτών και την ΗΔΙΚΑ. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αυτόματη άντληση ή προκύπτει ασυμφωνία στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα έγγραφα σε μορφή PDF.