«Δύσκολες» θα είναι η επόμενες 2-3 νύχτες σημείωσε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου στην πρόγνωσή του για τον καιρό, στο Youtube. Ωστόσο ανέφερε πως την επόμενη εβδομάδα θα σημειωθεί ραγδαία αλλαγή του καιρού με μπουρίνια και πτώση της θερμοκρασίας.

Αίθριος αναμένεται ο καιρός το Σάββατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, με λίγες τοπικές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν κυρίως σε ορεινές περιοχές της Θράκης και των Σερρών.Σε Αττική και Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου οι ριπές θα φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίζουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ.

«Δύσκολες οι νύχτες»

Παράλληλα, η χώρα εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης ζέστης, καθώς θερμή αέρια μάζα θα επηρεάσει την περιοχή τις επόμενες ημέρες. Οι επόμενες δύο με τρεις νύχτες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ η θερμική επιβάρυνση θα γίνει ακόμη πιο αισθητή την Κυριακή.

Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές στη Δράμα και την Ξάνθη, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η ζέστη θα παραμείνει κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού.

Η κορύφωση του θερμού κύματος τοποθετείται τη Δευτέρα, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Την Τρίτη, ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων στη Θράκη, ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

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Σημαντική αλλαγή

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η σημαντική αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, όταν μια ταχέως κινούμενη ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάσει τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Την Πέμπτη και την Παρασκευή δεν αποκλείεται να σημειωθεί αισθητή επιδείνωση, ακόμη και με ισχυρά μπουρίνια, κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα.

Η μεταβολή αυτή εκτιμάται ότι θα είναι σύντομη, με τα φαινόμενα να εξασθενούν μετά τις 26 του μήνα. Ωστόσο, το διάστημα 23-24 του μήνα αναμένεται να σηματοδοτήσει την αλλαγή του καιρικού σκηνικού, η οποία θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, που σε ορισμένες περιοχές μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 9 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικά, από μέγιστες τιμές κοντά στους 37 βαθμούς την Κυριακή, ο υδράργυρος ενδέχεται να υποχωρήσει έως και στους 28 βαθμούς μέχρι την επόμενη Παρασκευή.

{https://www.youtube.com/watch?v=4_L6Ymv5EpY}