«‘Όσοι/ες διαφωνούν μαζί μας, να παραιτηθούν’, ζήτησαν κεντρικά στελέχη τα οποία πρωταγωνιστούσαν το προηγούμενο διάστημα σε βίντεο της Ομάδας Αλήθειας, επιτιθέμενα στον Αλέξη Τσίπρα», αναφέρει η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.

Τους λόγους για τους οποίους η πλειοψηφία του Προεδρείου συνυπέγραψε το κείμενο παραίτησης μελών της Κεντρικής Επιτροπής εξηγεί με ανακοίνωσή της η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Παραιτούμαστε, λοιπόν, από έναν ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που, οι υπογράφοντες θεωρούμε, δεν διεκδικεί πλέον να διαδραματίσει τον ιστορικό του ρόλο, αυτόν της ενωμένης Κυβερνώσας Αριστεράς. Συστρατευόμαστε με τις ομόφωνες αποφάσεις ενός μεγάλου αριθμού νομαρχιακών και συντονιστικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και σημειώνει: «Ο αγώνας μας όμως δεν τελειώνει εδώ. Στόχος μας στις επόμενες εκλογές να ανατρέψουμε τη Δεξιά Παράταξη και να αλλάξουμε τις ζωές της γενιάς μας».

Αναλυτικά:

«Εχθές, 16 Ιουλίου, η πλειοψηφία του Προεδρείου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ συνυπέγραψε το κείμενο παραίτησης μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Οι λόγοι αναλύθηκαν ήδη στην προηγούμενη απόφαση, όπου αναγνωρίστηκε ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι μια μάχη μεταξύ της Δεξιάς Παράταξης και της Αριστερής Παράταξης, και ζητήθηκε η κρισιμότερη ίσως στρατηγική απόφαση στην ιστορία του κόμματός μας να παρθεί από τα ίδια του τα μέλη.

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Εν τέλει, πάρθηκε από μια καλά οργανωμένη μειοψηφία, σε μια άτυπη διαδικασία. Μια απόφαση περιχαράκωσης, σε μια εποχή όπου συντελείται η ανασύνθεση του Αριστερού και Προοδευτικού χώρου, ώστε να δοθεί απάντηση στα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

‘Όσοι/ες διαφωνούν μαζί μας, να παραιτηθούν’, ζήτησαν κεντρικά στελέχη τα οποία πρωταγωνιστούσαν το προηγούμενο διάστημα σε βίντεο της Ομάδας Αλήθειας, επιτιθέμενα στον Αλέξη Τσίπρα.

Παραιτούμαστε, λοιπόν, από έναν ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που, οι υπογράφοντες θεωρούμε, δεν διεκδικεί πλέον να διαδραματίσει τον ιστορικό του ρόλο, αυτόν της ενωμένης Κυβερνώσας Αριστεράς. Συστρατευόμαστε με τις ομόφωνες αποφάσεις ενός μεγάλου αριθμού νομαρχιακών και συντονιστικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ο αγώνας μας όμως δεν τελειώνει εδώ.

Στόχος μας στις επόμενες εκλογές να ανατρέψουμε τη Δεξιά Παράταξη και να αλλάξουμε τις ζωές της γενιάς μας».

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