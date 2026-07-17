Τι πρέπει να κάνουν όσοι υποψήφιοι δουν ότι έχει εγκριθεί το Μηχανογραφικό 2026 που υπέβαλαν.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία των σοβαρών παθήσεων (ποσοστό 5%) μπορούν πλέον να ενημερωθούν για την έγκριση ή την απόρριψη του Μηχανογραφικού 2026 και των δικαιολογητικών που είχαν υποβάλει για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να μπουν στην πλατφόρμα https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση του μηχανογραφικού τους δελτίου. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ίδια στοιχεία σύνδεσης που είχαν κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου σοβαρών παθήσεων, δηλαδή το email που είχαν δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο, τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password).

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα έγκρισης ή απόρριψης του Μηχανογραφικού Δελτίου 2026 για το 5% εδώ

Οι υποψήφιοι των οποίων το μηχανογραφικό δελτίο έχει εγκριθεί καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων και του βαθμού απολυτηρίου που έχουν καταχωριστεί στην αίτηση.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν διαθέτει τον κωδικό πρόσβασης ή έχει ξεχάσει το password που χρησιμοποίησε κατά την υποβολή του μηχανογραφικού, υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης του κωδικού μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορία των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις αφορά την ειδική διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ με ποσοστό 5% των θέσεων, χωρίς συμμετοχή στις Πανελλήνιες με βάση τα δικαιολογητικά και την πιστοποίηση της πάθησης από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.