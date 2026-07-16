Μετά τις 14:00 της Παρασκευής ξεκινά η τελική επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων για την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μια τελευταία δυνατότητα ελέγχου και μικρών διορθωτικών κινήσεων θα έχουν οι υποψήφιοι την Παρασκευή 17 Ιουλίου μετά την ολοκλήρωση της βασικής διαδικασίας υποβολής του Μηχανογραφικού 2026.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εισέλθουν εκ νέου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://michanografiko.it.minedu.gov.gr από τις 08:30 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, έχοντας μία και μοναδική δυνατότητα να διαγράψουν τμήματα που τελικά δεν επιθυμούν να δηλώσουν. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποτελεί ένα μικρό «παράθυρο» για όσους, μετά την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού τους, επανεξετάσουν κάποιες επιλογές τους και θεωρήσουν ότι υπάρχουν σχολές τις οποίες δεν θα ήθελαν να περιλαμβάνονται στη λίστα προτιμήσεών τους.

Όπως τονίζει το ΥΠΑΙΘΑ προς αποφυγή παρεξηγήσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η δυνατότητα της Παρασκευής είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και αφορά αποκλειστικά την διαγραφή σχολών από το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό τουςαφορά αποκλειστικά την διαγραφή σχολών από το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό τους. Δεν μπορούν ούτε να προσθέσουν νέα τμήματα, ούτε να αλλάξουν τη σειρά προτίμησης και ούτε φυσικά να αντικαταστήσουν επιλογές που έχουν ήδη δηλώσει.

Μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής ξεκινά η τελική επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων για την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ποιοι πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα

Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να φανεί χρήσιμη κυρίως σε υποψηφίους που, μετά από δεύτερη σκέψη, διαπιστώνουν ότι έχουν συμπεριλάβει τμήματα στα οποία δεν θα επέλεγαν τελικά να φοιτήσουν. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις τελευταίες επιλογές του μηχανογραφικού, καθώς η σειρά προτίμησης έχει καθοριστική σημασία. Οι υποψήφιοι καλό είναι να διατηρούν μόνο σχολές που πραγματικά θα επέλεγαν, αφού η εισαγωγή σε ένα τμήμα χαμηλότερα στη λίστα σημαίνει ότι οι επιλογές που βρίσκονται κάτω από αυτό δεν εξετάζονται.

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Σε κάθε περίπτωση η τελική συμβουλή των ειδικών είναι να ελέγξουν προσεκτικά τις επιλογές τους πριν από την σημερινή οριστικοποίηση και να μην αφήσουν τη διαδικασία για την τελευταία στιγμή, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία αλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.