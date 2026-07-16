Η σύνδεση της Ιστορίας με τις νέες τεχνολογίες αποδεικνύει ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες εξελίσσονται και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Με φόντο τις Βάσεις 2026 αξίζει να εστιάσουμε στην νέα γενιά των ανθρωπιστικών σπουδών που συναντούν την ψηφιακή τεχνολογία και δημιουργούν νέες προοπτικές για τους υποψηφίους. Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ιστορική έρευνα, τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων αλλάζει σταδιακά το περιεχόμενο των σπουδών και τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων.

«Οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι νεκρές», «δεν έχουν μέλλον» ή «δεν οδηγούν σε επαγγελματική αποκατάσταση» είναι φράσεις που συχνά ακούγονται στον δημόσιο διάλογο. Ωστόσο, η πραγματικότητα εξελίσσεται διαφορετικά. Οι κιτρινισμένες σελίδες των βιβλίων και οι σιωπηλές βιβλιοθήκες συνυπάρχουν πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάλυση δεδομένων και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Εκεί ακριβώς γεννιούνται οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital Humanities), ένας σύγχρονος διεπιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τις ανθρωπιστικές επιστήμες με την πληροφορική.

Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη. Από τη μία πλευρά, η τεχνολογία αξιοποιείται για τη μελέτη της ιστορίας, της γλώσσας, του πολιτισμού και της κοινωνίας μέσα από σύγχρονες μεθόδους, όπως η ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Από την άλλη, οι ανθρωπιστικές επιστήμες συμβάλλουν στην κριτική προσέγγιση της ίδιας της τεχνολογίας, εξετάζοντας ζητήματα ηθικής, πολιτισμού και ανθρώπινων αξιών. Πρόκειται για ένα πεδίο που φέρνει τις ανθρωπιστικές σπουδές στο επίκεντρο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης σύμφωνα με τον Γιώργο Αγγουρά Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Employ Edu.

Οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους και ταχέως αναπτυσσόμενους επιστημονικούς τομείς, αποδεικνύοντας ότι η Ιστορία, η Φιλολογία και ο Πολιτισμός όχι μόνο συμβαδίζουν με την τεχνολογία, αλλά διαμορφώνουν ενεργά τον τρόπο με τον οποίο θα την αξιοποιήσει η κοινωνία του μέλλοντος.

Τι κάνει ένας Digital Humanist;

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Ανάλυση Δεδομένων. Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι στον 21ο αιώνα τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από τα δεδομένα και την αξιοποίησή τους. Ο όγκος αδόμητων δεδομένων που κρύβεται στα κείμενα είναι τεράστιος καθώς δεν αφορούν μόνο τις εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες που περιέχουν αλλά η μελέτη τους στον άξονα της διαχρονίας προσφέρει χρήσιμο υλικό για την εξέλιξη του ανθρώπου. Με την αξιοποίηση των αλγορίθμων ένας επιστήμονας πλέον μπορεί να αντλεί δεδομένα από χιλιάδες κείμενα με στόχο να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στην έρευνα και σε πολλούς άλλους τομείς αποδεικνύοντας ότι το παρελθόν μπορεί να τροφοδοτήσει άμεσα το μέλλον.

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS): Αν η Ανάλυση Δεδομένων επαναφέρει τα κείμενα σε παρόντα χρόνο, τα GIS δίνουν «χώρο» στην ιστορική πληροφορία. Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών επιτρέπει στον ερευνητή να οπτικοποιήσει την ιστορική εξέλιξη πάνω σε δυναμικούς, ψηφιακούς χάρτες. Από τη χαρτογράφηση των αρχαιολογικών ευρημάτων και των δρομολογίων του εμπορίου, μέχρι την ανάλυση της αστικής εξάπλωσης μέσα στους αιώνες, τα GIS μετατρέπουν τη στατική γεωγραφία και τη γνώση του ιστορικού παρελθόντος σε ένα ζωντανό εργαλείο λήψης αποφάσεων. Η δεξιότητα αυτή είναι εξαιρετικά περιζήτητη, καθώς συνδέει την πολιτισμική κληρονομιά με τον σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό, τον τουρισμό και την περιβαλλοντική διαχείριση και την πολιτική.

Τεχνολογίες 3D Αναπαράστασης. Όσοι αγαπούν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και γενικότερα τον πολιτισμό σίγουρα θα έχουν σκεφτεί πώς θα ήταν αν τα εκθέματα και τα ευρήματα του παρελθόντος ζωντάνευαν μπροστά στα μάτια τους και ακόμα περισσότερο πως θα ήταν αν μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με αυτά. Οι ΨΑΕ μπορούν πλέον να προσφέρουν αυτή την εμπειρία χάρη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Μέσω της τρισδιάστατης σάρωσης και μοντελοποίησης επιτρέπουν την ψηφιακή αναστήλωση μνημείων και τη δημιουργία ακριβών αντιγράφων ευρημάτων που η φθορά του χρόνου κατέστησε απρόσιτα. Αρχαιολογικοί χώροι «ξαναζούν» την ακμή τους μέσα από εφαρμογές εικονικής (VR) και επαυξημένης (AR) πραγματικότητας. Ιστορικά πρόσωπα διάσημα και μη συνδιαλέγονται ψηφιακά μαζί μας. Ακόμα και βιντεοπαιχνίδια δημιουργoύνται μέσα από τη συνεργασία των ανθρωπιστικών επιστημών με την τεχνολογία καθώς δεν είναι λίγα εκείνα το σενάριο των οποίων βασίζεται στην ιστορική μελέτη.

Ποιες σπουδές με οδηγούν εκεί;

Σε προπτυχιακό επίπεδο τα τμήματα που συνδέονται με το αντικείμενο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι: