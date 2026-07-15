Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προβλέψει (ελάχιστα γνωστές) λύσεις έκτακτης ανάγκης.

Η μπαταρία κουμπιού που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο (key fob) του αυτοκινήτου δεν διαρκεί για πάντα. Συνήθως χρειάζεται αλλαγή έπειτα από λίγα χρόνια χρήσης.

Η μπαταρία που χρησιμοποιείται στα τηλεχειριστήρια (key fob) των αυτοκινήτων διαρκούν συνήθως λίγα χρόνια. Ωστόσο, αν εξαντληθεί ξαφνικά και δεν έχετε μπαταρία για να αντικαταστήσετε την παλιά, οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν προβλέψει εφεδρικούς τρόπους για να ξεκλειδώσετε και να εκκινήσετε το όχημά σας.

Στα δεξιά της χειρολαβής της πόρτας του οδηγού υπάρχει συνήθως ένα μικρό πλαστικό κάλυμμα. Στην κάτω πλευρά του θα βρείτε μια μικρή εγκοπή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μεταλλική λάμα του κλειδιού για να ανασηκώσετε και να αφαιρέσετε το κάλυμμα. Κάτω από αυτό θα δείτε έναν συμβατικό κύλινδρο κλειδαριάς, με τον οποίο μπορείτε να ξεκλειδώσετε χειροκίνητα την πόρτα.

Αν το τηλεχειριστήριό σας δεν διαθέτει αναδιπλούμενο κλειδί (switchblade), πιθανότατα κρύβει στο εσωτερικό του ένα συμβατικό μεταλλικό κλειδί. Εξετάστε προσεκτικά τις ενώσεις του τηλεχειριστηρίου για να εντοπίσετε το σημείο από όπου αφαιρείται.

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Πώς να βάλετε μπροστά τον κινητήρα

Σε ορισμένες μάρκες, όπως η Volkswagen, υπάρχει μια ειδική περιοχή δίπλα στην κολόνα του τιμονιού, στην οποία υπάρχει ένα εικονίδιο με ένα κλειδί. Αν κρατήσετε το τηλεχειριστήριο σας πάνω από αυτή την περιοχή, ένας επαγωγικός βρόχος στην κολόνα του τιμονιού τροφοδοτεί το τσιπ του συστήματος ακινητοποίησης που βρίσκεται μέσα στο τηλεχειριστήριο, ακόμα και αν η μπαταρία του έχει εξαντληθεί· και όταν πατήσετε το κουμπί «Start», ο κινητήρας θα πρέπει να ξεκινήσει.

Άλλοι κατασκευαστές, όπως η Honda, έχουν κρύψει τον βρόχο επαγωγής πίσω από το κουμπί εκκίνησης. Σε αυτή την περίπτωση, αρκεί να πιέσετε το κουμπί με το τηλεχειριστήριο που έχει άδεια μπαταρία και το αυτοκίνητο θα αναγνωρίσει το κλειδί και θα εκκινήσει.

Οι παραπάνω λειτουργίες υπάρχουν συνήθως σε οχήματα των εταιρειών Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota, Volkswagen και Volvo.

Με πληροφορίες από core777