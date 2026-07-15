Η ανακάλυψη μιας σπάνιας Shelby Mustang GT500 του 1970 αποδεικνύει ότι οι μεγάλοι θησαυροί κρύβονται εκεί που δεν το περιμένεις.

Το συγκεκριμένο GT500, που έφερε στο φως ο Ryan Brutt από το κανάλι "Auto Archaeology" στο YouTube, είναι μοντέλο του 1970. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι ολόιδιο με εκείνο του '69. Κι αυτό γιατί η Ford είχε παράξει τότε περισσότερα αυτοκίνητα από όσα μπορούσε να πουλήσει, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να «βαφτιστούν» με αριθμούς πλαισίου του 1970 και να μοιραστούν στις εκθέσεις.

Αυτό το GT500 του '70 γράφει τον τελευταίο επίλογο της κλασικής εποχής Shelby, αφού το καλοκαίρι του 1969 η Ford και ο Carroll Shelby τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Ο Ryan, που πρωτοαντάμωσε αυτό το θηρίο το 2012, μας εκμυστηρεύεται ότι το GT500 έμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες. Από το 1974 είχε έναν και μοναδικό ιδιοκτήτη, ο οποίος το «παρόπλισε» κάπου μέσα στα '90s. Τρεις δεκαετίες ακινησίας, δυστυχώς, άφησαν τα σημάδια τους πάνω στο άλλοτε περήφανο pony car. Οι συνθήκες φύλαξης, εξάλλου, ήταν κάθε άλλο παρά ιδανικές.

Τρεις δεκαετίες στην αφάνεια

Αρχικά, το αυτοκίνητο βρισκόταν στον ίδιο αχυρώνα όπου το κατέγραψε πρόσφατα η κάμερα του Ryan. Όταν όμως ένα ρακούν τρύπωσε μέσα και έκανε σμπαράλια το σαλόνι, ο ιδιοκτήτης πήρε τη λανθασμένη απόφαση να το βγάλει έξω, παρατώντας το σε ένα στενό. Δεκαετίες μετά, το GT500 άλλαξε χέρια και επέστρεψε στη θαλπωρή του αχυρώνα, τον οποίο αγόρασε πακέτο ο νέος του ιδιοκτήτης.

Μπορεί το εσωτερικό του να είναι αυτή τη στιγμή ένα απίστευτο χάος - μιας και έχει μετατραπεί σε αποθήκη ανταλλακτικών - όμως το αμάξωμα κρατιέται ακόμα καλά. Ναι, το χρώμα έχει θαμπώσει από τον χρόνο και η επιφανειακή σκουριά έχει κάνει την εμφάνισή της εδώ κι εκεί, αλλά με ένα καλό χέρι περιποίησης είναι σίγουρο ότι θα λάμψει ξανά. Η απόχρωση φαίνεται να είναι η Aztec Aqua, ένα γλυκό τυρκουάζ που δένει «γάντι» με τις λευκές πλαϊνές λωρίδες. Το σαλόνι είναι επίσης λευκό, δημιουργώντας έναν ονειρικό χρωματικό συνδυασμό.

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Το καλύτερο νέο, ωστόσο, κρύβεται κάτω από το καπό: το GT500 φοράει ακόμα το εργοστασιακό, γνήσιο σύστημα μετάδοσης. Αυτό το muscle car υψηλών επιδόσεων βγήκε από το εργοστάσιο με τον θρυλικό V8 Cobra Jet των 428 κυβικών ιντσών (7,0 λίτρων). Με ισχύ 335 ίππων, ήταν το πιο άγριο μοτέρ που μπορούσες να βρεις σε Mustang πρώτης γενιάς, αν εξαιρέσει κανείς τη σπάνια Boss 429 που είχε φτιαχτεί καθαρά για τις ανάγκες των αγώνων.

Ένας σπάνιος θησαυρός έτοιμος για αναγέννηση

Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν το αυτοκίνητο θα περάσει από ολική ανακατασκευή ή αν θα συντηρηθεί ως ένα αυθεντικό κομμάτι της ιστορίας, αλλά ο Ryan αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης σκοπεύει πρώτα να επισκευάσει τον αχυρώνα για να το προστατεύσει από τα στοιχεία της φύσης. Όπως και να 'χει, ελπίζουμε αυτό το Shelby να επιστρέψει σύντομα εκεί που ανήκει: στον δρόμο.

Και ο ιδιοκτήτης έχει κάθε λόγο να το κυνηγήσει, αφού μιλάμε για ένα εξαιρετικά σπάνιο κειμήλιο. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις 788 Shelby «ξαναβαφτίστηκαν» με VIN του 1970. Από αυτά, μόνο τα 470 ήταν GT500, και μόλις τα 380 είχαν το fastback αμάξωμα. Αν προσθέσουμε και τον σπάνιο τυρκουάζ-λευκό συνδυασμό, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν αυτό το GT500 αναστηθεί, η αξία του θα εκτοξευθεί πολύ πάνω από τις 100.000 δολάρια.

Μέχρι τότε, απολαύστε το στην αυθεντική, «σκονισμένη» του γοητεία στο βίντεο που ακολουθεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=2EYmhC3fjyY}