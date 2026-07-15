Η νέα κλιμάκωση περιορίζει τις προσδοκίες για ταχεία εξομάλυνση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω αναταράξεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, εν μέσω έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το αμερικανικό αργό για παράδοση Αυγούστου κινείται στα 80,14 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ βρίσκεται στα 85,77 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αργά την Τρίτη νέα σειρά πληγμάτων κατά του Ιράν, στοχεύοντας δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ και κατά μήκος των ιρανικών ακτών. Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου επτά ώρες.

Στις επιθέσεις συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, με στόχους εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, ναυτικές μονάδες και συστήματα παράκτιας άμυνας. Όπως ανέφερε η CENTCOM, στόχος της επιχείρησης ήταν η περαιτέρω αποδυνάμωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση ξεκίνησε την ίδια ημέρα που οι αμερικανικές δυνάμεις επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό πλοίων που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια, εντείνοντας εκ νέου τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών μέσω μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς διακίνησης πετρελαίου παγκοσμίως.

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Σε μεταγενέστερη δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διοικητής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, υποστήριξε ότι το Ιράν είχε στοχεύσει «σκόπιμα» αμάχους και είχε επιτεθεί σε επτά εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, με αποτέλεσμα περίπου δώδεκα μέλη πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί.

Η νέα κλιμάκωση περιορίζει τις προσδοκίες για ταχεία εξομάλυνση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω αναταράξεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ο Σολ Κάβονικ, ανώτερος αναλυτής ενέργειας της MST Marquee, εκτίμησε ότι οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως οι προσδοκίες για γρήγορο άνοιγμα των Στενών ήταν πρόωρες. Όπως σημείωσε, η συνέχιση των εχθροπραξιών και η επαναφορά του αποκλεισμού επαναφέρουν τη σύγκρουση σε τροχιά κλιμάκωσης.

Κατά τον ίδιο, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να δοκιμάσουν εκ νέου το επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εφόσον η σημερινή ένταση των εχθροπραξιών διατηρηθεί για αρκετές εβδομάδες, ενώ δεν αποκλείεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα σε περίπτωση που στο στόχαστρο βρεθούν ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.