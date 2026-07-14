Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, θα απαντήσουμε με πιο σκληρά χτυπήματα σε περίπτωση επίθεσης, προειδοποίησε ο Νετανιάχου τους ηγέτες του Ιράν.

Οι επιθέσεις κλιμακώνονται στη Μέση Ανατολή με τις αμερικανικές επιθέσεις και την απάντηση των Ιρανών σε υποδομές γειτονικών χωρών, ανάμεσά τους και η Ιορδανία, και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να εξαπολύσει νέες απειλές κατά των Ιρανών ηγετών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε την Τεχεράνη πως θα απαντήσει με περισσότερη ισχύ σε όποια επίθεση δεχθεί η επικράτειά του.

«Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο» είπε σε συνέδριο στην Ντιμόνα και αποκάλυψε πως επισκέφθηκε τον πυρηνικό αντιδραστήρα στην περιοχή.

Συνέχισε λέγοντας πως «Έχω ένα μήνυμα για τους ηγέτες του Ιράν: Μην υπολογίζετε ότι θα παραμείνουμε ήρεμοι αν μας επιτεθείτε. Μην περιμένετε ότι θα ΄γίνει ότι και στο παρελθόν, γιατί δεν θα επαναληφθεί αυτό. Η προηγούμενη απάντησή της ήταν αρκετά ισχυρή, αλλά οποιαδήποτε νέα απόπειρα να μας πλήξετε θα αντιμετωπιστεί με διαφορετική ανταπόκριση - πολύ πιο ισχυρή» απείλησε ο Νετανιάχου.

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Στις 8 Ιουνίου το Ισραήλ χτύπησε τις πετρελαϊκές υποδομές στο νοτιοδυτικό Ιράν απαντώντας στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ.

«Οι μέρες, όπου κάποιος μας επιτίθετο χωρίς να πληρώνει βαρύ τίμημα έχουν τελειώσει] πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Αποδείξαμε πως αντιμετωπίζουμε τον ιρανικό άξονα του κακού και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε αποφασιστικά απέναντι σε όποιον μας βλάψει. Έτσι απαντάμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

{https://x.com/clashreport/status/2077014333423276316}

Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Νωρίτερα Ισραηλινοί εξαπέλυσαν επίθεση με drone στη Γάζα όπου έπληξαν αστυνομικό τμήμα. Από την επίθεση σκοτώθηκαν επτά άτομα.

Ισραηλινό drone εξαπέλυσε τέσσερεις πυραύλους σε αστυνομικό τμήμα στη Γάζα, σύμφωνα με το Al Jazeera. Πρόκειται για συνεχιζόμενες σκόπιμες επιθέσεις σε δομές ασφαλείας σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σχολιάζει το Al Jazeera,

Από την επίθεση σκοτώθηκαν επτά αστυνομικοί, ανάμεσά τους και ο διευθυντής του αστυνομικού τμήματος, ο υποδιευθυντής και πέντε ακόμα αξιωματικοί. Δουλειά τους ήταν να διατηρούν την τάξη και τον νόμο, ως κάποιο εφικτό πλέον σημείο, και να οργανώνουν την περιοχή που είναι γνωστή ως αγορά στο κέντρο του καμπ των εκτοπισμένων.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ισραηλινός στρατός προχωρά σε στοχευμένες και σκόπιμες επιθέσεις σε αστυνομικά κτίρια, σύμφωνα με το Al Jazeera, που σχολιάζει πως φαίνεται πως σκοπός των επιθέσεων αυτών είναι να προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερο χάος και να διευρύνουν το κενό εξουσίας σε όλη την πληγείσα από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες του Al Jazeera





