Η Τεχεράνη επιδιώκει να επιβάλει τέλος διοδίων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θέλει σε αντάλλαγμα με την παροχή προστασίας στο Ορμούζ «αμοιβή που θα αντιστοιχεί στο 20% της αξίας των φορτίων».

Νομοσχέδιο με θέμα την διαχείριση των Στενών του Ορμούζ κατατέθηκε στο ιρανικό κοινοβούλιο, δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας Εμπραχίμ Αζίζι εν μέσω δριμείας αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον για τον έλεγχο του στρατηγικού θαλάσσιου διαύλου.

Ο Αζίζι δεν διευκρίνισε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ούτε το χρονοδιάγραμμα της επεξεργασίας του.

«Χθες το βράδυ, την ίδια στιγμή που τα αμερικανικά drones καταρρίπτονταν, το νομοσχέδιο με τίτλο "Στρατηγική Δράση για την Ασφάλεια και την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Στενών του Ορμούζ και του Περσικού Κόλπου" κατατέθηκε επισήμως στο ιρανικό κοινοβούλιο», έγραψε ο Αζίζι στα αγγλικά σε ανάρτησή του στο Χ.

«Παραμένουμε αποφασιστικοί στην υπεράσπιση των κόκκινων γραμμών μας, κυρίως σε ό,τι αφορά την διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», έγραψε ο Αζίζι, την ώρα που ο θαλάσσιος δίαυλος μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Τεχεράνη επιδιώκει να επιβάλει τέλος διοδίων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θέλει σε αντάλλαγμα με την παροχή προστασίας στο Ορμούζ «αμοιβή που θα αντιστοιχεί στο 20% της αξίας των φορτίων», κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου που εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

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Οι εργασίες του ιρανικού κοινοβουλίου, που είχαν διακοπεί εξαιτίας του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, επανελήφθησαν χθες. Πρόεδρος του κοινοβουλίου είναι ο Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ