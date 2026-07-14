Με δηκτικό τρόπο απάντησε ο Χρήστος Γιαννούλης για τα περί «κακομοιριάς» που είπε για τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Για «κακομοιριά» έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης όταν του μεταφέρθηκε η δήλωση του Χρήστου Γιαννούλη ότι δεν θα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Παύλο Πολάκη. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος απάντησε σήμερα, στο Mega, στον βουλευτή Χανίων με δηκτικό τρόπο. Ο τίτλος, δε, στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε και εστάλη στα ΜΜΕ είναι: «Απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστου Γιαννούλη στις ψευτομαγκιές περί ‘κακομοιριάς’».

«Κακομοιριά είναι να προεξοφλείς ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος δεν είναι.

Κακομοιριά είναι να είσαι μέσα στον πυρήνα όλων όσων προβλημάτων προκλήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Κακομοιριά είναι να συμμετέχεις σε ιερατεία με πρόσωπα, που στη συνέχεια τα καταγγέλλεις και ζητάς συγνώμη για την στήριξη και την ολόθερμη συμπαράστασή σου.

Κακομοιριά είναι να υποτιμάς την πιθανή συνυποψήφια σου.

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Και τέλος, κακομοιριά είναι να ασχολείσαι με όλα τα υπόλοιπα εκτός από το πώς θα δημιουργήσεις έναν έμπιστο πολιτικό χώρο», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης και πρόσθεσε:

«Το μεγάλο στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια που ξεκινάει μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου είναι να ανακτήσει τη σοβαρότητα του.

Τη σοβαρότητα μπορείς να την ανακτήσεις με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν, δεν χρησιμοποιούν ευτελείς μεθόδους περιγραφής, συντρόφων αλλά και πολιτικών αντιπάλων.

Από το 2019 που εκλέχθηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν βρέθηκα στη δίνη κανενός είδους προβλήματος που ανέκοπτε την πορεία του κόμματός μου».

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