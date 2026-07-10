«Όποιος γνωρίζει τον Σωκράτη Φάμελλο καταλαβαίνει ότι όταν λέει πως δεν θέλει να αναλάβει το βάρος ενός νέου διχασμού, το εννοεί. Δεν είναι μια συγκυριακή επιλογή, αλλά στοιχείο της πολιτικής του συγκρότησης», σημείωσε.

Την ανάγκη να υπερισχύσει η πολιτική ευθύνη έναντι της προσωπολατρίας και να εξαχθούν συμπεράσματα από τις πρόσφατες εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Γιαννούλης αναφέρθηκε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στις 6 Ιουνίου, για την οποία, όπως είπε, είχε εκφράσει εξαρχής επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να συνοδεύεται από σαφές χρονικό όριο. «Σήμερα θεωρώ ότι εκείνη η απόφαση ήταν ημιτελής και σε αρκετές περιπτώσεις παρερμηνεύτηκε. Η βιασύνη όλων μας, η αγωνία να μη χαθεί μια πολιτική ευκαιρία, δημιούργησε συμπεριφορές που δεν βοήθησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, ο κ. Γιαννούλης τόνισε ότι η επιλογή του να μη συμβάλει σε έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας και διχασμού αποτελεί συνειδητή πολιτική στάση.

«Όποιος γνωρίζει τον Σωκράτη Φάμελλο καταλαβαίνει ότι όταν λέει πως δεν θέλει να αναλάβει το βάρος ενός νέου διχασμού, το εννοεί. Δεν είναι μια συγκυριακή επιλογή, αλλά στοιχείο της πολιτικής του συγκρότησης», σημείωσε. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στα μηνύματα των δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι καταγράφεται ένα σαφές αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή.

«Το ερώτημα είναι αν κάθε προοδευτική δύναμη πιστεύει ότι μπορεί μόνη της να εκφράσει αυτό το αίτημα», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι τα κόμματα πρέπει να διατηρούν την αυτοτέλειά τους, αλλά στις εκλογές θα μπορούσε να υπάρξει ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο.

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«Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η κοινωνία», κατέληξε ο Χρήστος Γιαννούλης.

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