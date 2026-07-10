Oι Pantera έβαλαν φωτιά στην Πλατεία Νερού.

Ακόμα πριν πραγματοποιηθεί η χθεσινή βραδιά στην Πλατεία Νερού, η παρουσία των τριών συγκροτημάτων, στην πρώτη τους εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους, προμήνυε μια ξεχωριστή στιγμή. Μετά και την τελευταία νότα του Fucking Hostile των Pantera, ήταν ξεκάθαρο πως οι προσδοκίες είχαν ξεπεραστεί προ πολλού.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, με την εμφάνιση των Bodysnatcher. Οι Αμερικανοί μπήκαν στη σκηνή με καταιγιστική ενέργεια και επιβεβαίωσαν από τα πρώτα λεπτά τη φήμη που συνοδεύει τις live εμφανίσεις τους, με τα πρώτα mosh pits να σχηματίζονται μπροστά στη σκηνή από το κοινό που είχε φροντίσει να βρεθεί νωρίς στην Πλατεία Νερού.

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Η συνέχεια ανήκε στους Trivium. Με την Πλατεία Νερού πλέον γεμάτη, η μπάντα παρέδωσε ένα εξαιρετικό show, γεμάτο από μεγάλες στιγμές της καριέρας της, με τραγούδια όπως τα Throes of Perdition, Like Light to the Flies, The Heart From Your Hate και φυσικά το In Waves. Ο Matt Heafy τόνισε επανειλημμένα ότι η εμφάνισή τους στο Release Athens 2026 αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές της πορείας τους, αποτυπώνοντας τη σημασία της βραδιάς και για την ίδια τη μπάντα.



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Η σκυτάλη πέρασε στους Pantera, οι οποίοι αποζημίωσαν και με το παραπάνω το κοινό που περίμενε για δεκαετίες να τους δει ζωντανά. Αν κάποιος έφτιαχνε μια λίστα με τις μεγαλύτερες metal στιγμές στα δέκα χρόνια ιστορίας του Release Athens, οι θρύλοι του groove metal θα βρισκόταν αναμφίβολα στις κορυφαίες θέσεις.

Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η Πλατεία Νερού είχε γεμίσει metalheads που γνώριζαν κάθε στίχο και τραγούδησαν από την πρώτη στιγμή μαζί με τη μπάντα. A New Level, I’m Broken, 5 Minutes Alone, το 10’s (που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε φετινό setlist τους), αλλά φυσικά και τα αξεπέραστα Walk και Cowboys From Hel”, ολοκλήρωσαν εμφατικά μια βραδιά που κάλυψε ένα από τα μεγαλύτερα κενά της συναυλιακής ιστορίας της χώρας.