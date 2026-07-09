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Οι τυχεροί αριθμοί και ο πίνακας κερδών του Τζόκερ - Τουλάχιστον 5 εκατ. μοιράζει την Κυριακή (12/7).

Συνεχίστηκαν απόψε (9/7) οι κληρώσεις του Τζόκερ, με το μεγάλο χρηματικό έπαθλο να ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 21, 26, 27, 37, 41 και Τζόκερ το 13.

Στην αποψινή κλήρωση σημειώθηκε το 18ο διαδοχικό τζακ ποτ, ενώ ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, τρία δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση του Τζόκερ την ερχόμενη Κυριακή (12/7), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας κερδών του Τζόκερ

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=DobcoN1v8g0}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: