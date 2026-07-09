Το βίντεο κατέγραψε dashcam άλλου οχήματος.

Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν για άλλη μια φορά οδηγοί στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όταν ένας οδηγός πραγματοποιήσε εγκληματική προσπέρασε η οποία λίγο έλειψε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, ένα γκρι ΙΧ αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει προσπέραση, αγνοώντας την διπλή διαχωριστική γραμμή περνώντας στο αντίθετο ρεύμα. Από την απέναντι μεριά ερχόντουσαν αυτοκίνητα, ενώ ένα φορτηγό ελάττωσε ταχύτητα την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας τη σύγκρουση. Το περιστατικό συνέβει στο ύψος του Αγ. Ραφαήλ, στο ρεύμα προς Ρέθυμνο.

Τα υπόλοιπα οχήματα φρενάρουν απότομα, για να αποφύγουν τον κίδνυνο σύγκρουσης, με τα υπόλοιπα οχήματα, αφού ήταν πολύ εύκολο να προκληθεί καραμπόλα, σε ένα σημείο του δρόμου μάλιστα που είναι εθνική οδός και αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Ο οδηγός του γκρι ΙΧ, όπως διακρίνεται στο βίντεο, συνέχισε ανενόχλητος την πορεία του.

Πριν από μερικές ημέρες, είχε συλληφθεί οδηγός βυτιοφόρου στα Χανιά για αντίστοιχο περιστατικό, ενώ οι παράνομες προσπεράσεις και οι επικίνδυνοι ελιγμοί είναι καθημερινοί κυρίως στον ΒΟΑΚ, σε μια περίοδο μάλιστα που ο αριθμός των οχημάτων είναι μεγαλύτερος εξ αιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Δείτε το βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=CQw9jM_V8jA}