Το βίντεο κατέγραψε dashcam προπορευόμενου οχήματος.

Μία προσπέραση, η οποία ως εκ θαύματος δεν απέβη μοιραία ,πραγματοποίησε οδηγός βυτιοφόρου στα Χανιά και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Αεροδρομίου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr, ένα βυτιοφόρο κάνει νόημα με τα φώτα στον οδηγό που προπορεύεται να κάνει δεξιά, έχοντας μάλιστα αναπτύξει και ταχύτητα ενώ όταν τα σινιάλα δεν έγιναν αντιληπτά, ο οδηγός άρχισε να κορνάρει.

Μάλιστα, το βίντεο αποτυπώνει όσα γίνονται τόσο από την πίσω, όσο και από την μπροστινή μεριά του αυτοκινήτου, πριν και μετά την προσπέραση, από την οποία όπως φαίνεται οι υπόλοιποι οδηγοί είχαν άγιο.

Μάλιστα, ο οδηγός του αυτοκινήτου που προπορεύεται να αναγκάζεται να βγει από τον δρόμο για να προσπεράσει το φορτηγό, την ώρα που από το αντίθετο ρεύμα ερχόντουσαν οχήματα.

Η προσπέραση που έκανε το βυτιοφόρο είναι το λιγότερο επικίνδυνη, καθώς πέρα από το ότι υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή, η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο των Χανίων έχει αυξημένη κίνηση εξαιτίας της τουριστικής σεζόν. Πάντως περιστατικά σαν αυτό δυστυχώς δεν προκαλούν έκπληξη στους ελληνικούς δρόμους, πόσο μάλλον στην Κρήτη...

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Δείτε το βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=Sg_JHXMJBQ4}