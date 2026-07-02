Οι προετοιμασίες για τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.

Εν μέσω ετοιμασιών για τον αναμενόμενο γάμο τους στη Νέα Υόρκη, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έκαναν δωρεές συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μέχρι στιγμής, το ζευγάρι δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία επίκειται ο γάμος τους, ενώ γίνονται ετοιμασίες στο Madison Square Garden. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της τραγουδίστριας ανακοίνωσαν ότι αυτή την εβδομάδα η Σουίφτ και ο Κέλσι δώρισαν 26 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις στη Νέα Υόρκη και αλλού.

Η ανακοίνωση δεν έκανε καμία αναφορά σε γάμο, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα οι δύο σταρ, της ποπ και του αμερικανικού φούτμπολ, θα διοργανώσουν εκδήλωση με 100 προσκεκλημένους στο Madison Square Garden απόψε και θα ακολουθήσει μεγαλύτερη γιορτή, με 1.000 άτομα, την Παρασκευή.

Οι προετοιμασίες για τον γάμο Σουίφτ- Κέλσι

Πολλά ΜΜΕ δημοσιεύουν πλάνα από τις προετοιμασίες στο Madison Square Garden. Σήμερα, η αστυνομία τοποθέτησε κιγκλιδώματα γύρω από τον χώρο, κλείνοντας δρόμους και μπλοκάροντας πεζοδρόμια.

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Το Reuters επιβεβαίωσε ότι εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων είχε ζητήσει άδεια να κλείσει τους δρόμους γύρω από το Madison Square Garden από την Πέμπτη έως το Σάββατο.

Πρόκειται για έναν από τους πιο αναμενόμενους γάμους διάσημων αυτό τον αιώνα, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Οι εικασίες ξεκίνησαν από τη στιγμή που το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάστηκε, τον περασμένο Αύγουστο.

Στον γάμο αναμένονται πολλοί διάσημοι, δεδομένων των φίλων της Τέιλορ Σουίφτ, που περιλαμβάνουν από την Σελίνα Γκόμεζ και τον Εντ Σίραν μέχρι την Έμα Στόουν και τη Τζίτζι Χαντίντ. Σε παλιότερη συνέντευξή της η τραγουδίστρια είχε αστειευτεί πως θα καλούσε «όποιον άνθρωπο έχω μιλήσει».