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Φωτιές τώρα: Δύο μέτωπα στην Σκύρο - Κόκκινος συναγερμός λόγω ανέμων - Live οι εξελίξεις

Φωτιές τώρα: Δύο μέτωπα στην Σκύρο - Κόκκινος συναγερμός λόγω ανέμων - Live οι εξελίξεις Φωτογραφία: Eurokinissi
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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Σκύρο. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Άνδρο.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο για φωτιές. Την ίδια ώρα, το σκηνικό του καιρού παρουσιάζει διαφορετική εικόνα στα βορειοδυτικά, όπου αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Το μελτέμι επιμένει στο Αιγαίο, με τους βοριάδες να φτάνουν κατά μέσο όρο τα 7 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ριπές των ανέμων, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

Για τον λόγο αυτό, περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε κόκκινο συναγερμό είναι λοιπόν, η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου), οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και η Περιφέρεια Κρήτης.

Σημειώνεται πως η φωτιά στην Άνδρο δεν έχει ενεργό μέτωπο ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Σκύρο αντιμετωπίζουν δύο μέτωπα.


LIVE

  • Η κατάσταση με τους ανέμους στην Σκύρο

    11:09:38

    Ένα από τα στοιχεία που τροφοδοτούν τη δυναμική της φωτιάς στην Σκύρο είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή φτάνοντας μάλιστα τα 7 μποφόρ.

    Η συνέχεια εδώ

  • Δήμαρχος Σκύρου: «Δεν απειλούνται αυτή τη στιγμή σπίτια - Είμαστε αισιόδοξοι»

    10:10:03

    Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες στη Σκύρο, με το κύριο μέτωπο να παραμένει υπό έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

    Οι οικισμοί για τους οποίους εστάλησαν μηνύματα εκκένωσης έχουν εκκενωθεί, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο Σκύρου, Κυριάκο Αντωνόπουλο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα με κατοίκους ή τουρίστες.

    Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, ο οικισμός του Πεύκου είχε εκκενωθεί προληπτικά από χθες, χωρίς ωστόσο να απειληθεί από την πυρκαγιά. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και διάσπαρτες, κυρίως παραθεριστικές, κατοικίες.

    Ο κ. Αντωνόπουλος εξήγησε ότι οι άνεμοι δεν στράφηκαν προς βορειοδυτικές διευθύνσεις, ώστε να οδηγήσουν τη φωτιά προς την περιοχή του Πεύκου. Αντίθετα, παρέμειναν βόρειοι και βορειοανατολικοί.

    Παραμένουν, ωστόσο, κάποια μέτωπα στα βόρεια της αρχικής πυρκαγιάς, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από χθες.

    Κατά τη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, μεγάλο μηχάνημα έργου και υδροφόρες, ενώ περίπου 11 με 12 υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν όλο το βράδυ, με στόχο να συγκρατήσουν τη φωτιά μέχρι να ξεκινήσουν τα εναέρια μέσα.

    Ο δήμαρχος Σκύρου διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα με κατοίκους ή επισκέπτες, ενώ υπάρχει σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση που χρειαστεί.

    Ωστόσο, ο ίδιος εκτίμησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα χρειαστεί, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά μέσα στην ημέρα.

  • Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Σκύρο

    09:47:26

    Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στην Σκύρο με 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό:

    89 πυροσβέστες
    6 πεζοπόρα τμήματα
    21 οχηματα

    Στην Σκύρο υπάρχουν δύο μέτωπα: το ένα στον Άγιο Φωκά και το άλλο βορειοδυτικά του Πεύκου.

  • Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Άνδρο

    09:43:54

    Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδρασαν άμεσα και περιόρισαν τις φλόγες.

  • Εικόνες από τη φωτιά στην Άνδρο

    09:13:26

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkq4z82b4srd?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Το μήνυμα που εστάλη στην Άνδρο

    08:57:08

    {https://x.com/112Greece/status/2088860868071039440}

  • Πώς εξελίσσονται οι άνεμοι τις επόμενες ώρες

    08:56:23

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkq3dn7s20l5?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Εικόνες από τη φωτιά στην Σκύρο

    08:54:43

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkq34hbdntmp?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Φωτιά και στην Άνδρο

    08:53:17

    Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Κυριακής 16/8 καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Κάτω Απρόβατος στην Άνδρο.

    Διαβάστε το άρθρο εδώ

  • Φωτιά στη Σκύρο: Εκτός ελέγχου σήμερα με ανέμους έως 7 μποφόρ

    08:52:42

    Η νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τη Σκύρο, ενώ δεκάδες πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τη μεγάλη φωτιά που καίει πυκνό πευκοδάσος στο δυτικό τμήμα του νησιού, έχοντας απέναντί τους πολύ ισχυρούς ανέμους 7 και 8 μποφόρ. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία του πύρινου μετώπου προς τον οικισμό Πεύκο.

    Διαβάστε όλες τις εξελίξεις για την Σκύρο ΕΔΩ

  • Σε Red Code αρκετές περιοχές την Κυριακή 16/8 λόγω μελτεμιών

    08:51:43

    Τα ισχυρά μελτέμια φέρνουν Red Code σε πολλές περιοχές της χώρας την Κυριακή 16/8 δημιουργώντας σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας ένα «εκρηκτικό» σκηνικό του καιρού.

    Η συνέχεια εδώ

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