Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027.

Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027, με χιλιάδες νοικοκυριά να περιμένουν το άνοιγμα της πλατφόρμας προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν τις αιτήσεις για να λάβουν το χρηματικό ποσό το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ.

Σύμφωνα, με όσα φαίνονται δεν θα υπάρξουν αλλαγές τόσο στα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια αλλά και τα ποσά που θα καταβληθούν στους δικαιούχους, ενώ το χρονοδιάγραμμα πληρωμών αναμένεται να είναι το ίδιο με αυτό της περσινής χρονιάς.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 αναμένεται να κινηθούν από 100 έως 800 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις η ενίσχυση να φτάσει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

Το ύψος του επιδόματος θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή κατοικίας του δικαιούχου. Έτσι, τα μεγαλύτερα ποσά προβλέπεται να κατευθυνθούν σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε περιοχές της χώρας όπου καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και, κατά συνέπεια, υπάρχουν αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Ειδικότερα, το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ μπορεί να αφορά δικαιούχους που διαμένουν στις ψυχρότερες περιοχές, ενώ για την πλειονότητα των νοικοκυριών το επίδομα αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 100 και 800 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναλυτικά δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι:

1.Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2. Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

2.Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ), όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ), όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για κατανάλωση καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης καθώς και οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στον Δήμο Ιωαννίνων. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

3.Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013,

β) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται,

γ) τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής,

δ) τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη,

ε) τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες,

στ) οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται επίδομα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται της χορήγησης οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων της παρούσας απόφασης.

Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εξαιρέσεων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2023, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας, οι βάσεις δεδομένων του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) και άλλες πηγές.

Άρθρο 2

Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης

Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

αα) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ' της περ. στ' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως είκοσι εννιά χιλιάδες (29.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος του ν. 4172/2013. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2023, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού των τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων. Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ' της περ. στ' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013

αβ) και επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ.

β. Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2024, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2023, να μην υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Άρθρο 3

Καθορισμός του ύψους του επιδόματος

1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται συντελεστές που εκφράζουν τόσο τις κλιματικές όσο και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών θέρμανσης, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα του κλίματος και των καιρικών συνθηκών μιας περιοχής και επομένως της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση. Οι κλιματικοί συντελεστές των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ) αποτυπώνονται στο Παράρτημα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Οι συντελεστές των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας που εκφράζουν τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας θα εκτιμηθούν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2024 - Μάρτιος 2025 (ΣΟ-Μ) και θα δημοσιευθούν σε συμπληρωματικό παράρτημα με νέα απόφαση.

2. Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, το ύψος του οποίου υπολογίζεται ως το γινόμενο του ποσού αναφοράς επί τον συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ) του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου. Το ποσό αναφοράς του επιδόματος ανέρχεται σε τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ), σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων, σε τριακόσια είκοσι πέντε (325) ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, και σε τριακόσια (300) ευρώ για χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου, προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό του επιδόματος χορηγείται σε προκαταβολή και σε επόμενες δόσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Το συνολικό ποσό του επιδόματος που θα προκόψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ κατ' ανώτατο όριο. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς των οποίων ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ως άνω υπολογιζόμενο ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ κατ' ανώτατο όριο. Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1200) ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

3. Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή μόνο ηλεκτρικής ενέργειας. Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας ή ηλεκτρικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος, σύμφωνα με την παρ. 2, από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως και την 31η Μαρτίου 2025 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001. Κατ' εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2024 έως και την 31η Μαρτίου 2025. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν δύναται να υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ. Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα βάσει της οριζόμενης στην παρούσα απόφαση τιμής λίτρου. Για τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται τιμή 1,2 ευρώ ανά λίτρο.

4. Για τους οικισμούς που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα, για την εφαρμογή του κλιματικού συντελεστή (ΣΚ) καθώς και του συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ) χρησιμοποιούνται οι μέσοι συντελεστές του Ταχυδρομικού Κώδικα στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνεται κάποιος Ταχυδρομικός Κώδικας στα Παραρτήματα, για την εφαρμογή του κλιματικού συντελεστή (ΣΚ) καθώς και του συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ) χρησιμοποιούνται οι μέσοι συντελεστές του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Οι μέσοι συντελεστές του Δήμου θα λαμβάνονται υπόψη και στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κανένας οικισμός στα όρια του αντίστοιχου Ταχυδρομικού Κώδικα.

Άρθρο 4

Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους

1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 έως και την 6η Δεκεμβρίου 2024.

2. Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται ως προκαταβολή και σε επόμενες δόσεις. Το ποσό της προκαταβολής διαμορφώνεται ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από αιτούντα στον οποίο είχε καταβληθεί το επίδομα και κατά τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 του επιδόματος θέρμανσης δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ/125/20.10.2023 (Β'6238) κοινής υπουργικής απόφασης, είτε του επιδόματος θέρμανσης στην ηλεκτρική ενέργεια δυνάμει της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥφΠΕΝ/135405/1603 (Β' 7253) κοινής υπουργικής απόφασης, λαμβάνει ως προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης το μέγιστο μεταξύ:

(αα) του εξήντα (60%) του συνολικού ποσού του επιδόματος που του έχει καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ/125/20.10.2023 (Β'6238) κοινής υπουργικής απόφασης και

(αβ) του συνόλου (100%) του επιδόματος που του είχε καταβληθεί δυνάμει της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥφΠΕΝ/135405/1603 (Β' 7253) κοινής υπουργικής απόφασης. Η προκαταβολή για τους ανωτέρω δικαιούχους δεν δύναται να υπερβαίνει το εξήντα τις εκατό (60%) του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο του ποσού αναφοράς της παρ. 2 του άρθρου 3 επί τον κλιματικό συντελεστή (ΣΚ) του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου και δεν δύναται να υπολείπεται των ογδόντα (80) ευρώ.

β) Για αιτούντα που δεν ήταν δικαιούχος της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ/125/20.10.2023 (Β' 6238) κοινής υπουργικής απόφασης, ούτε της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥφΠΕΝ/ 135405/1603 (Β' 7253) κοινής υπουργικής απόφασης, η προκαταβολή ορίζεται σε πενήντα τις εκατό (50%) του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο του ποσού αναφοράς της παρ. 2 του άρθρου 3 επί τον κλιματικό συντελεστή (ΣΚ) του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπολείπεται των ογδόντα (80) ευρώ.

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2025 και υπολογίζεται, όπως εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 3, αφαιρουμένης της προκαταβολής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των τιμολογηθεισών αγορών της αντίστοιχης περιόδου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών της παρ. 2 του άρθρου 5 και δεν δύναται να υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσό των υπόλοιπων δόσεων μετά την αφαίρεση της προκαταβολής είναι αρνητικό, τότε αυτό θεωρείται μηδενικό και δεν καταβάλλεται επιπλέον ποσό πέραν της προκαταβολής.

3. α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής της ψηφιακής πύλης myAADE της Α.Α.Δ.Ε., για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

αβ) το ονοματεπώνυμό του,

αγ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

αδ) η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

αε) ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

αστ) η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

αζ) τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

αη) το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας ή ηλεκτρικής ενέργειας,

αθ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Για τους αιτούντες επιδόματος θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια, ο αριθμός παροχής ρεύματος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτόν της κύριας κατοικίας, όπως έχει δηλωθεί στη φορολογική αρχή έως τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, και σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται.

Για τον έλεγχο των αγορών ηλεκτρικού ρεύματος της περιόδου επιδότησης και την καταβολή του επιδόματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στους έναντι ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της περιόδου της επιδότησης, να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής κύριας κατοικίας που δηλώθηκε κατά την αίτηση.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της Α.Α.Δ.Ε έναν αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης.

Για τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάλλεται επιπρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η επωνυμία της επιχείρησης - πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρίζεται, επιπρόσθετα των ανωτέρω, και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας, καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

β) Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

βα) τον Α.Φ.Μ. του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

ββ) τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

βγ) τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

βδ) τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

βε) το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά την 6η Δεκεμβρίου 2024.

γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

δ) Οι αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, απορρίπτονται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με σχετική αιτιολογία. Περιπτώσεις απόρριψης οφειλόμενες στον λόγο εξαίρεσης της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 1, οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας μη ύπαρξης σχετικής αναφοράς στο αρχείο οχημάτων που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. θεραπεύονται με τη διαδικασία του άρθρου 7.

ε) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας (1) αίτησης από τον ίδιο Α.Φ.Μ.

στ) Τα μέλη του Μητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην καταχώριση των συναλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 και στην υπό στοιχεία 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (Β' 307) Α.Υ.Ο.

ζ) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά, καθώς και οι σχετικές αποδείξεις αγοράς ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. του αιτούντος, δηλαδή στον Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς TAXISnet με τους οποίους θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί είτε στον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εάν αυτός υφίσταται, είτε στον Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς TAXISnet με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας και στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση.

4. Με την είσοδο στην εφαρμογή και πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιούν την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και συναινούν στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος θέρμανσης.

5. Η υποβολή αίτησης κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στους ενδιαφερόμενους, εάν δεν επαληθευθεί ο έλεγχος των προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 3 τεκμαίρεται η αποδοχή λήψης της επιδότησης. Με την οριστικοποίηση της αίτησης ενημερώνεται ο αιτών για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης.

6. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος για ηλεκτρική ενέργεια, η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (στο εξής Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., αποστέλλει έως την 10η Απριλίου 2025 στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) αρχείο με τους αιτούντες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2. Το αρχείο περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον Α.Φ.Μ. του αιτούντος και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αφού τον διασταυρώσει με τα στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία της (δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2023 κ.λπ.). Κατόπιν ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. αποστέλλει στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας απόσπασμα του αρχείου του προηγούμενου εδαφίου με τον 11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για τις παροχές που εκπροσωπούσαν έστω και μια ημέρα εντός της περιόδου εφαρμογής του μέτρου. Ακολούθως, οι Προμηθευτές αποστέλλουν στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. έως την 30η Απριλίου 2025, τα εξής στοιχεία των λογαριασμών (έναντι ή εκκαθαριστικών) που εκδίδονται έως 15 Απριλίου 2025 και αφορούν περίοδο κατανάλωσης από 1.10.2024 έως 31.3.2025:

α) αριθμό παραστατικού,

β) το συνολικό ποσό λογαριασμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

γ) ημερομηνία έναρξης της περιόδου κατανάλωσης στην οποία αφορά,

δ) ημερομηνία λήξης της περιόδου κατανάλωσης στην οποία αφορά,

ε) 11ψήφιο Αριθμό Παροχής

στ) Α.Φ.Μ. καταναλωτή και

ζ) ονοματεπώνυμο πελάτη. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. έως τις 15 Μαΐου 2025 επιστρέφει το αρχείο στην Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν επεξεργασίας, συμπληρωμένο με το συνολικό ποσό που προκύπτει από τους λογαριασμούς για κάθε δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός αφορά σε περίοδο κατανάλωσης εκτός της περιόδου εφαρμογής του μέτρου, το ποσό του λογαριασμού απομειώνεται αναλογικά και διαμορφώνεται βάσει των ημερών που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Αρνητικοί εκκαθαριστικοί λογαριασμοί που αφορούν στην περίοδο του μέτρου απομειώνουν και αυτοί το συνολικό ποσό των λογαριασμών αναλογικά, με βάση την περίοδο που αφορούν. Συγκεκριμένα στο αρχείο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (11ψήφιος),

β) Α.Φ.Μ. αιτούντος, όπως εστάλη από Α.Α.Δ.Ε.,

γ) Α.Φ.Μ. πελάτη βάσει του λογαριασμού του Προμηθευτή,

δ) Α.Φ.Μ. καταναλωτή, όπως τηρείται στην βάση του ΔΕΔΔΗΕ,

ε) ονοματεπώνυμο αιτούντος, όπως εστάλη από την Α.Α.Δ.Ε.,

στ) ονοματεπώνυμο πελάτη βάσει του λογαριασμού του Προμηθευτή,

ζ) ονοματεπώνυμο καταναλωτή, όπως τηρείται στην βάση του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,

η) EIC Προμηθευτή,

θ) επωνυμία Προμηθευτή,

ι) ημερομηνία έναρξης της περιόδου κατανάλωσης εντός της περιόδου εφαρμογής του μέτρου,

ια) ημερομηνία λήξης της περιόδου κατανάλωσης εντός της περιόδου εφαρμογής του μέτρου και

ιβ) ποσό λογαριασμού που αντιστοιχεί στην ανωτέρω περίοδο κατανάλωσης. Από το αρχείο αφαιρούνται όσοι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων της παρούσας ήταν δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ της Α.Α.Δ.Ε. με βάση το αρχείο που λαμβάνει από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διαμορφώνει αρχείο δικαιούχων και ποσό επιδόματος για καθένα από αυτούς και χορηγεί το επίδομα σύμφωνα με το άρθρο 5.

Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου επαναλαμβάνει τη διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων λογαριασμών από τους Προμηθευτές για λογαριασμούς που εκδίδονται έως την 30η Ιουνίου και αφορούν την περίοδο του μέτρου (1.10.2024 - 31.3.2025). Τα υπόψη στοιχεία αποστέλλονται από τους Προμηθευτές στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μέχρι την 10η Ιουλίου 2025. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. επεξεργάζεται, κατά τα ανωτέρω, τα δεδομένα που έλαβε από τους Προμηθευτές και αποστέλλει έως τις 20 Ιουλίου στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. συμπληρωματικό αρχείο ίδιας γραμμογράφησης με το αρχικό, στο οποίο αποτυπώνονται τα επιπλέον συνολικά ποσά λογαριασμών, που αφορούν την περίοδο του μέτρου και δεν περιλαμβάνονται στο προηγούμενο αρχείο. Η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. με βάση το συμπληρωματικό αρχείο του προηγούμενου εδαφίου χορηγεί τυχόν επιπλέον ποσά επιδόματος στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 5

Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του επιδόματος

1. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (στο εξής Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., δια των συναρμοδίων Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτήν, διενεργεί τις μηχανογραφικές διαδικασίες χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης στα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα. Τα εισαγόμενα στοιχεία του άρθρου 4, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου της παρ. 6 του άρθρου 4, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες επιχειρησιακές Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό να χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης με το κατά περίπτωση νόμιμο ποσό, στους νόμιμους δικαιούχους, με βάση τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3.

2. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α' 143) περί δημόσιου λογιστικού.

Ειδικότερα:

α) Το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται ως εξής:

αα) έως την 23η Δεκεμβρίου 2024 για την προκαταβολή της παρ. 2 του άρθρου 4,

αβ) έως την 30η Μαΐου 2025 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2024 έως 31.3.2025 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2025, αφαιρουμένων των καταβολών της περ. αα'. Ειδικά για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, έως την 30η Μαΐου 2025, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 15η Μαΐου 2025, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4, αφαιρουμένων των καταβολών της περ. αα'. Σε περίπτωση που το άθροισμα της προκαταβολής και της ανωτέρω δόσης υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ που είναι το ελάχιστο συνολικό ποσό του επιδόματος, τότε καταβάλλεται έως την 30η Μαΐου 2025 και η υπολειπόμενη διαφορά έως του ποσού των εκατό (100) ευρώ.

αγ) Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 30η Ιουλίου 2025, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2024 έως 31.3.2025 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 30η Ιουνίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Ιουλίου 2025, αφαιρουμένων των καταβολών των περ. αα' και αβ' Ειδικά για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 30η Ιουλίου 2025, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 20η Ιουλίου 2025, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4, αφαιρουμένων των καταβολών των περ. αα' και αβ'

β) Για μεμονωμένες περιπτώσεις δικαιούχων με εμπρόθεσμη ένσταση κατά την προηγούμενη περίοδο χορήγησης του επιδόματος, των οποίων η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος δεν είχε εκκαθαρισθεί λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα τη μη υποβολή αίτησης, δύναται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.), μετά τον απαιτούμενο έλεγχο και την προσκόμιση σε αυτήν των απαιτούμενων στοιχείων, να συμπεριλάβει τη χορήγηση του επιδόματος στις ως άνω πληρωμές.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) επεξεργάζεται περιοδικά τα στοιχεία του άρθρου 4, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και είναι αρμόδια για την καταβολή του επιδόματος.

3. Για τη διαδικασία καταβολής του επιδόματος θέρμανσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το πληροφοριακό σύστημα επιδόματος θέρμανσης εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και τον Α.Φ.Μ. τους.

4. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.». που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους, και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ' αρ. 109/12.3.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.

6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. ενημερώνει τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) με αρχείο με τις εντολές που απέτυχαν να εκτελεστούν, προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

7. Για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 5 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ., οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

10. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) η παρούσα απόφαση για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος,

β) η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 4,

γ) αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

11. Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

12. Το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

13. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Άρθρο 6

Έλεγχος δικαιούχων

1. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε. μετά την, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5, επεξεργασία και έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των στοιχείων που επεξεργάζεται από το πληροφοριακό σύστημα διακινητών πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), δημιουργεί καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή ανά αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ. ΦΟ.Δ.Ε.), κατά περίπτωση, που περιλαμβάνουν τους αιτούντες για τους οποίους προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τη νομιμοποίησή τους, τη νομιμότητα των συναλλαγών ή τα δικαιούμενα ποσά.

2. Οι κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενες καταστάσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ./ ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.

3. Οι Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. μετά τη διενέργεια του ελέγχου, προβαίνουν σε συμπλήρωση των καταστάσεων με τις διαπιστώσεις τους και τις αποστέλλουν, έστω και τμηματικά στη Δ.Α.Τ.Ε. για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων.

4. Κατά τα λοιπά, ως προς τον έλεγχο των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3492/2006 (Α' 210).

Άρθρο 7

Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης επιδόματος και αποτελεσμάτων επεξεργασίας

1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης προς τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) της Α.Α.Δ.Ε. μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, Μητρώο και Επικοινωνία (επιλογή «Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε.», θεματική κατηγορία «Επίδομα Θέρμανσης») μέχρι την 31 Αυγούστου 2025, στην οποία τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.

2. Για τα αιτήματα επανεξέτασης επιλαμβάνονται οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.ΔΗΛ.Ε.Δ. και όπου απαιτείται, προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων, άλλως διαβιβάζουν τα αιτήματα επανεξέτασης των ενδιαφερόμενων στην αρμόδια Υπηρεσία για τη φορολογία εισοδήματος (Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.)

3. Οι ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες μετά τον έλεγχο και σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) επανεκκαθαρίζει την αίτηση και καταβάλλει τυχόν δικαιούμενο ποσό επιδόματος έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025.

Άρθρο 8

Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων και επιβολή προστίμων

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως και αποκλείονται από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης μελλοντικά.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, στις περιπτώσεις μη νόμιμης είσπραξης επιδόματος θέρμανσης ή είσπραξης ποσού επιδόματος μεγαλύτερου του δικαιούμενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου απ' αυτόν οργάνου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190).

3. Όσον αφορά τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εφαρμογή έχουν τα πρόστιμα της παρ. 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001.

Σύμφωνα, με όσα φαίνονται δεν θα υπάρξουν αλλαγές τόσο στα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια αλλά και τα ποσά που θα καταβληθούν στους δικαιούχους, ενώ το χρονοδιάγραμμα πληρωμών αναμένεται να είναι το ίδιο με αυτό της περσινής χρονιάς.

Αναλυτικά δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι:

1.Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2. Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

2.Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ), όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ), όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για κατανάλωση καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης καθώς και οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στον Δήμο Ιωαννίνων. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

3.Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013,

β) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται,

γ) τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής,

δ) τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη,

ε) τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες,

στ) οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται επίδομα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται της χορήγησης οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων της παρούσας απόφασης.

Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εξαιρέσεων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2023, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας, οι βάσεις δεδομένων του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) και άλλες πηγές.

Άρθρο 2

Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης

Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

αα) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ' της περ. στ' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως είκοσι εννιά χιλιάδες (29.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος του ν. 4172/2013. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2023, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού των τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων. Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ' της περ. στ' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013

αβ) και επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ.

β. Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2024, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2023, να μην υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Άρθρο 3

Καθορισμός του ύψους του επιδόματος

1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται συντελεστές που εκφράζουν τόσο τις κλιματικές όσο και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών θέρμανσης, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα του κλίματος και των καιρικών συνθηκών μιας περιοχής και επομένως της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση. Οι κλιματικοί συντελεστές των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ) αποτυπώνονται στο Παράρτημα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Οι συντελεστές των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας που εκφράζουν τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας θα εκτιμηθούν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2024 - Μάρτιος 2025 (ΣΟ-Μ) και θα δημοσιευθούν σε συμπληρωματικό παράρτημα με νέα απόφαση.

2. Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, το ύψος του οποίου υπολογίζεται ως το γινόμενο του ποσού αναφοράς επί τον συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ) του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου. Το ποσό αναφοράς του επιδόματος ανέρχεται σε τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ), σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων, σε τριακόσια είκοσι πέντε (325) ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, και σε τριακόσια (300) ευρώ για χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου, προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό του επιδόματος χορηγείται σε προκαταβολή και σε επόμενες δόσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Το συνολικό ποσό του επιδόματος που θα προκόψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ κατ' ανώτατο όριο. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς των οποίων ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ως άνω υπολογιζόμενο ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ κατ' ανώτατο όριο. Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1200) ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

3. Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή μόνο ηλεκτρικής ενέργειας. Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας ή ηλεκτρικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος, σύμφωνα με την παρ. 2, από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως και την 31η Μαρτίου 2025 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001. Κατ' εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2024 έως και την 31η Μαρτίου 2025. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν δύναται να υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ. Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα βάσει της οριζόμενης στην παρούσα απόφαση τιμής λίτρου. Για τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται τιμή 1,2 ευρώ ανά λίτρο.

4. Για τους οικισμούς που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα, για την εφαρμογή του κλιματικού συντελεστή (ΣΚ) καθώς και του συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ) χρησιμοποιούνται οι μέσοι συντελεστές του Ταχυδρομικού Κώδικα στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνεται κάποιος Ταχυδρομικός Κώδικας στα Παραρτήματα, για την εφαρμογή του κλιματικού συντελεστή (ΣΚ) καθώς και του συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ) χρησιμοποιούνται οι μέσοι συντελεστές του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Οι μέσοι συντελεστές του Δήμου θα λαμβάνονται υπόψη και στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κανένας οικισμός στα όρια του αντίστοιχου Ταχυδρομικού Κώδικα.

Άρθρο 4

Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους

1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 έως και την 6η Δεκεμβρίου 2024.

2. Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται ως προκαταβολή και σε επόμενες δόσεις. Το ποσό της προκαταβολής διαμορφώνεται ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από αιτούντα στον οποίο είχε καταβληθεί το επίδομα και κατά τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 του επιδόματος θέρμανσης δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ/125/20.10.2023 (Β'6238) κοινής υπουργικής απόφασης, είτε του επιδόματος θέρμανσης στην ηλεκτρική ενέργεια δυνάμει της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥφΠΕΝ/135405/1603 (Β' 7253) κοινής υπουργικής απόφασης, λαμβάνει ως προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης το μέγιστο μεταξύ:

(αα) του εξήντα (60%) του συνολικού ποσού του επιδόματος που του έχει καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ/125/20.10.2023 (Β'6238) κοινής υπουργικής απόφασης και

(αβ) του συνόλου (100%) του επιδόματος που του είχε καταβληθεί δυνάμει της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥφΠΕΝ/135405/1603 (Β' 7253) κοινής υπουργικής απόφασης. Η προκαταβολή για τους ανωτέρω δικαιούχους δεν δύναται να υπερβαίνει το εξήντα τις εκατό (60%) του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο του ποσού αναφοράς της παρ. 2 του άρθρου 3 επί τον κλιματικό συντελεστή (ΣΚ) του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου και δεν δύναται να υπολείπεται των ογδόντα (80) ευρώ.

β) Για αιτούντα που δεν ήταν δικαιούχος της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ/125/20.10.2023 (Β' 6238) κοινής υπουργικής απόφασης, ούτε της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥφΠΕΝ/ 135405/1603 (Β' 7253) κοινής υπουργικής απόφασης, η προκαταβολή ορίζεται σε πενήντα τις εκατό (50%) του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο του ποσού αναφοράς της παρ. 2 του άρθρου 3 επί τον κλιματικό συντελεστή (ΣΚ) του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπολείπεται των ογδόντα (80) ευρώ.

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2025 και υπολογίζεται, όπως εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 3, αφαιρουμένης της προκαταβολής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των τιμολογηθεισών αγορών της αντίστοιχης περιόδου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών της παρ. 2 του άρθρου 5 και δεν δύναται να υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσό των υπόλοιπων δόσεων μετά την αφαίρεση της προκαταβολής είναι αρνητικό, τότε αυτό θεωρείται μηδενικό και δεν καταβάλλεται επιπλέον ποσό πέραν της προκαταβολής.

3. α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής της ψηφιακής πύλης myAADE της Α.Α.Δ.Ε., για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

αβ) το ονοματεπώνυμό του,

αγ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

αδ) η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

αε) ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

αστ) η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

αζ) τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

αη) το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας ή ηλεκτρικής ενέργειας,

αθ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Για τους αιτούντες επιδόματος θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια, ο αριθμός παροχής ρεύματος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτόν της κύριας κατοικίας, όπως έχει δηλωθεί στη φορολογική αρχή έως τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, και σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται.

Για τον έλεγχο των αγορών ηλεκτρικού ρεύματος της περιόδου επιδότησης και την καταβολή του επιδόματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στους έναντι ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της περιόδου της επιδότησης, να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής κύριας κατοικίας που δηλώθηκε κατά την αίτηση.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της Α.Α.Δ.Ε έναν αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης.

Για τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάλλεται επιπρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η επωνυμία της επιχείρησης - πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρίζεται, επιπρόσθετα των ανωτέρω, και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας, καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

β) Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

βα) τον Α.Φ.Μ. του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

ββ) τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

βγ) τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

βδ) τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

βε) το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά την 6η Δεκεμβρίου 2024.

γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

δ) Οι αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, απορρίπτονται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με σχετική αιτιολογία. Περιπτώσεις απόρριψης οφειλόμενες στον λόγο εξαίρεσης της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 1, οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας μη ύπαρξης σχετικής αναφοράς στο αρχείο οχημάτων που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. θεραπεύονται με τη διαδικασία του άρθρου 7.

ε) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας (1) αίτησης από τον ίδιο Α.Φ.Μ.

στ) Τα μέλη του Μητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην καταχώριση των συναλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 και στην υπό στοιχεία 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (Β' 307) Α.Υ.Ο.

ζ) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά, καθώς και οι σχετικές αποδείξεις αγοράς ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. του αιτούντος, δηλαδή στον Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς TAXISnet με τους οποίους θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί είτε στον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εάν αυτός υφίσταται, είτε στον Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς TAXISnet με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας και στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση.

4. Με την είσοδο στην εφαρμογή και πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιούν την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και συναινούν στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος θέρμανσης.

5. Η υποβολή αίτησης κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στους ενδιαφερόμενους, εάν δεν επαληθευθεί ο έλεγχος των προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 3 τεκμαίρεται η αποδοχή λήψης της επιδότησης. Με την οριστικοποίηση της αίτησης ενημερώνεται ο αιτών για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης.

6. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος για ηλεκτρική ενέργεια, η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (στο εξής Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., αποστέλλει έως την 10η Απριλίου 2025 στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) αρχείο με τους αιτούντες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2. Το αρχείο περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον Α.Φ.Μ. του αιτούντος και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αφού τον διασταυρώσει με τα στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία της (δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2023 κ.λπ.). Κατόπιν ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. αποστέλλει στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας απόσπασμα του αρχείου του προηγούμενου εδαφίου με τον 11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για τις παροχές που εκπροσωπούσαν έστω και μια ημέρα εντός της περιόδου εφαρμογής του μέτρου. Ακολούθως, οι Προμηθευτές αποστέλλουν στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. έως την 30η Απριλίου 2025, τα εξής στοιχεία των λογαριασμών (έναντι ή εκκαθαριστικών) που εκδίδονται έως 15 Απριλίου 2025 και αφορούν περίοδο κατανάλωσης από 1.10.2024 έως 31.3.2025:

α) αριθμό παραστατικού,

β) το συνολικό ποσό λογαριασμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

γ) ημερομηνία έναρξης της περιόδου κατανάλωσης στην οποία αφορά,

δ) ημερομηνία λήξης της περιόδου κατανάλωσης στην οποία αφορά,

ε) 11ψήφιο Αριθμό Παροχής

στ) Α.Φ.Μ. καταναλωτή και

ζ) ονοματεπώνυμο πελάτη. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. έως τις 15 Μαΐου 2025 επιστρέφει το αρχείο στην Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν επεξεργασίας, συμπληρωμένο με το συνολικό ποσό που προκύπτει από τους λογαριασμούς για κάθε δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός αφορά σε περίοδο κατανάλωσης εκτός της περιόδου εφαρμογής του μέτρου, το ποσό του λογαριασμού απομειώνεται αναλογικά και διαμορφώνεται βάσει των ημερών που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Αρνητικοί εκκαθαριστικοί λογαριασμοί που αφορούν στην περίοδο του μέτρου απομειώνουν και αυτοί το συνολικό ποσό των λογαριασμών αναλογικά, με βάση την περίοδο που αφορούν. Συγκεκριμένα στο αρχείο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (11ψήφιος),

β) Α.Φ.Μ. αιτούντος, όπως εστάλη από Α.Α.Δ.Ε.,

γ) Α.Φ.Μ. πελάτη βάσει του λογαριασμού του Προμηθευτή,

δ) Α.Φ.Μ. καταναλωτή, όπως τηρείται στην βάση του ΔΕΔΔΗΕ,

ε) ονοματεπώνυμο αιτούντος, όπως εστάλη από την Α.Α.Δ.Ε.,

στ) ονοματεπώνυμο πελάτη βάσει του λογαριασμού του Προμηθευτή,

ζ) ονοματεπώνυμο καταναλωτή, όπως τηρείται στην βάση του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,

η) EIC Προμηθευτή,

θ) επωνυμία Προμηθευτή,

ι) ημερομηνία έναρξης της περιόδου κατανάλωσης εντός της περιόδου εφαρμογής του μέτρου,

ια) ημερομηνία λήξης της περιόδου κατανάλωσης εντός της περιόδου εφαρμογής του μέτρου και

ιβ) ποσό λογαριασμού που αντιστοιχεί στην ανωτέρω περίοδο κατανάλωσης. Από το αρχείο αφαιρούνται όσοι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων της παρούσας ήταν δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ της Α.Α.Δ.Ε. με βάση το αρχείο που λαμβάνει από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διαμορφώνει αρχείο δικαιούχων και ποσό επιδόματος για καθένα από αυτούς και χορηγεί το επίδομα σύμφωνα με το άρθρο 5.

Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου επαναλαμβάνει τη διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων λογαριασμών από τους Προμηθευτές για λογαριασμούς που εκδίδονται έως την 30η Ιουνίου και αφορούν την περίοδο του μέτρου (1.10.2024 - 31.3.2025). Τα υπόψη στοιχεία αποστέλλονται από τους Προμηθευτές στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μέχρι την 10η Ιουλίου 2025. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. επεξεργάζεται, κατά τα ανωτέρω, τα δεδομένα που έλαβε από τους Προμηθευτές και αποστέλλει έως τις 20 Ιουλίου στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. συμπληρωματικό αρχείο ίδιας γραμμογράφησης με το αρχικό, στο οποίο αποτυπώνονται τα επιπλέον συνολικά ποσά λογαριασμών, που αφορούν την περίοδο του μέτρου και δεν περιλαμβάνονται στο προηγούμενο αρχείο. Η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. με βάση το συμπληρωματικό αρχείο του προηγούμενου εδαφίου χορηγεί τυχόν επιπλέον ποσά επιδόματος στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 5

Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του επιδόματος

1. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (στο εξής Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., δια των συναρμοδίων Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτήν, διενεργεί τις μηχανογραφικές διαδικασίες χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης στα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα. Τα εισαγόμενα στοιχεία του άρθρου 4, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου της παρ. 6 του άρθρου 4, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες επιχειρησιακές Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό να χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης με το κατά περίπτωση νόμιμο ποσό, στους νόμιμους δικαιούχους, με βάση τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3.

2. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α' 143) περί δημόσιου λογιστικού.

Ειδικότερα:

α) Το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται ως εξής:

αα) έως την 23η Δεκεμβρίου 2024 για την προκαταβολή της παρ. 2 του άρθρου 4,

αβ) έως την 30η Μαΐου 2025 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2024 έως 31.3.2025 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2025, αφαιρουμένων των καταβολών της περ. αα'. Ειδικά για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, έως την 30η Μαΐου 2025, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 15η Μαΐου 2025, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4, αφαιρουμένων των καταβολών της περ. αα'. Σε περίπτωση που το άθροισμα της προκαταβολής και της ανωτέρω δόσης υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ που είναι το ελάχιστο συνολικό ποσό του επιδόματος, τότε καταβάλλεται έως την 30η Μαΐου 2025 και η υπολειπόμενη διαφορά έως του ποσού των εκατό (100) ευρώ.

αγ) Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 30η Ιουλίου 2025, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2024 έως 31.3.2025 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 30η Ιουνίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Ιουλίου 2025, αφαιρουμένων των καταβολών των περ. αα' και αβ' Ειδικά για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 30η Ιουλίου 2025, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 20η Ιουλίου 2025, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4, αφαιρουμένων των καταβολών των περ. αα' και αβ'

β) Για μεμονωμένες περιπτώσεις δικαιούχων με εμπρόθεσμη ένσταση κατά την προηγούμενη περίοδο χορήγησης του επιδόματος, των οποίων η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος δεν είχε εκκαθαρισθεί λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα τη μη υποβολή αίτησης, δύναται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.), μετά τον απαιτούμενο έλεγχο και την προσκόμιση σε αυτήν των απαιτούμενων στοιχείων, να συμπεριλάβει τη χορήγηση του επιδόματος στις ως άνω πληρωμές.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) επεξεργάζεται περιοδικά τα στοιχεία του άρθρου 4, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και είναι αρμόδια για την καταβολή του επιδόματος.

3. Για τη διαδικασία καταβολής του επιδόματος θέρμανσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το πληροφοριακό σύστημα επιδόματος θέρμανσης εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και τον Α.Φ.Μ. τους.

4. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.». που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους, και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ' αρ. 109/12.3.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.

6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. ενημερώνει τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) με αρχείο με τις εντολές που απέτυχαν να εκτελεστούν, προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

7. Για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 5 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ., οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

10. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) η παρούσα απόφαση για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος,

β) η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 4,

γ) αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

11. Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

12. Το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

13. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Άρθρο 6

Έλεγχος δικαιούχων

1. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε. μετά την, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5, επεξεργασία και έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των στοιχείων που επεξεργάζεται από το πληροφοριακό σύστημα διακινητών πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), δημιουργεί καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή ανά αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ. ΦΟ.Δ.Ε.), κατά περίπτωση, που περιλαμβάνουν τους αιτούντες για τους οποίους προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τη νομιμοποίησή τους, τη νομιμότητα των συναλλαγών ή τα δικαιούμενα ποσά.

2. Οι κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενες καταστάσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ./ ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.

3. Οι Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. μετά τη διενέργεια του ελέγχου, προβαίνουν σε συμπλήρωση των καταστάσεων με τις διαπιστώσεις τους και τις αποστέλλουν, έστω και τμηματικά στη Δ.Α.Τ.Ε. για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων.

4. Κατά τα λοιπά, ως προς τον έλεγχο των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3492/2006 (Α' 210).

Άρθρο 7

Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης επιδόματος και αποτελεσμάτων επεξεργασίας

1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης προς τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) της Α.Α.Δ.Ε. μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, Μητρώο και Επικοινωνία (επιλογή «Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε.», θεματική κατηγορία «Επίδομα Θέρμανσης») μέχρι την 31 Αυγούστου 2025, στην οποία τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.

2. Για τα αιτήματα επανεξέτασης επιλαμβάνονται οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.ΔΗΛ.Ε.Δ. και όπου απαιτείται, προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων, άλλως διαβιβάζουν τα αιτήματα επανεξέτασης των ενδιαφερόμενων στην αρμόδια Υπηρεσία για τη φορολογία εισοδήματος (Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.)

3. Οι ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες μετά τον έλεγχο και σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) επανεκκαθαρίζει την αίτηση και καταβάλλει τυχόν δικαιούμενο ποσό επιδόματος έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025.

Άρθρο 8

Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων και επιβολή προστίμων

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως και αποκλείονται από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης μελλοντικά.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, στις περιπτώσεις μη νόμιμης είσπραξης επιδόματος θέρμανσης ή είσπραξης ποσού επιδόματος μεγαλύτερου του δικαιούμενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου απ' αυτόν οργάνου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190).

3. Όσον αφορά τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εφαρμογή έχουν τα πρόστιμα της παρ. 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001.

Άρθρο 9

Διάθεση ποσού από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης της χρήσης 2024-2025

Για την ανάγκη κάλυψης του επιδόματος θέρμανσης της παρούσας μεταφέρεται συνολικό ποσό, στα έτη 2024 και 2025, διακοσίων εβδομήντα (270) εκατομμυρίων ευρώ από τον ειδικό λογαριασμό με ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού με εγγραφή ισόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.



Διάθεση ποσού από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης της χρήσης 2024-2025

Για την ανάγκη κάλυψης του επιδόματος θέρμανσης της παρούσας μεταφέρεται συνολικό ποσό, στα έτη 2024 και 2025, διακοσίων εβδομήντα (270) εκατομμυρίων ευρώ από τον ειδικό λογαριασμό με ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού με εγγραφή ισόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.