Τρεις αγροτοσυνδικαλιστές τονίζουν στον Dnews ότι ούτε ένα από τα αιτήματα που έθεσαν μέσω των μπλόκων του χειμώνα δεν ικανοποιήθηκε.

Ήταν 30 Νοεμβρίου 2025 όταν οι Θεσσαλοί αγρότες, αιφνιδιάζοντας τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ανέβηκαν στις εθνικές οδούς Αθήνας - Λάρισας, στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας και Αθήνας - Καρδίτσας, στο ύψος του Ε-65. Η... ανάβαση δεν έγινε... «αναίμακτα» και χωρίς χημικά από την αστυνομία. Παρά ταύτα, οι αγρότες τα κατάφεραν.

Το ίδιο διάστημα περίπου οι αγρότες της Μακεδονίας έκλεισαν την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο ύψος των Μαλγάρων. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτικών μπλόκων στήθηκε σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι κινητοποιήσεις είχαν συγκεκριμένο πλαίσιο, με πολύ συγκεκριμένα και φλέγοντα αιτήματα, που αφορούοσαν επί της ουσίας στην επιβίωση των αγροτών και στην παραμονή τους στη γη. Μέσα στο χειμώνα οι αγρότες «γιόρτασαν» Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα μπλόκα. Οι κινητοποιήσεις τους κράτησαν 55 μέρες, παρά τη λυσαλαία προσπάθεια της κυβέρνησης να διασπάσει τα μπλόκα και να πείσει τους αγρότες ότι τα βασικά τους αιτήματα θα ικανοποιηθούν.

Σήμερα, έξι μήνες και κάποιες μέρες μετά το Dnews αναζήτησε από δύο αγρότες από τη Θεσσαλία και έναν αγρότη από τη Θεσσαλονίκη, ποια από τα αιτήματα που είχαν με σαφήνεια τεθεί μέσω των μπλόκων ικανοποιήθηκαν.

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Η απάντησή τους είναι αφοπλιστικά απλή: κανένα. Ούτε ένα από τα αιτήματα που είχαν τεθεί από τα μπλόκα δεν ικανοποιήθηκε. Ούτε καν εκείνο που αφορούσε στην κυβερνητική εξαγγελία για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Επιστροφή φόρου έλαβε μόλις το 30% των αγροτών. Το εισόδημά τους δεν αναπλήρώθηκε, το κόστος παραγωγής αντί να μειωθεί αυξήθηκε, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν άλλαξε, η συμφωνία Μερκοσούρ δεν ακυρώθηκε, οι έλεγχοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγιναν, παρότι κατηγορήθηκε άδικα ένας πρωτοργάτης του αγροτικού κινήματος, οι επιδοτήσεις που ανακοινώθηκε ότι θα δοθούν τέλος Οκτωβρίου τίθενται εν αμφιβόλω, γιατί αντίθετα με την υπόλοιπη Ευρώπη οι Έλληνες αγρότες δεν έκαναν ακόμη δηλώσεις ΟΣΔΕ, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί για να δεχθούν τις δηλώσεις και η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δείχνει ήδη αναποτελεσματική.

Στη διάρκεια των 55 ημερών των μπλόκων το «φως» της επικαιρότητας έπεφτε άπλετο. Το Dnews ανοίγει εκ νέου το θέμα των αγροτικών αιτημάτων, ζητώντας την άποψη τριών αγροτών, δύο Θεσσαλών, του Κώστα Τζέλλα, προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, του Σωκράτη Αλειφτήρα, αντιπροέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και του Κώστα Ανεστίδη, αγροτοσυνδικαλιστή από το μπλόκο των Μαλγάρων. Ο τελευταίος μάλιστα υπέστη άδικες κατηγορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι και δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών. Ύστερα από περίπου έξι μήνες κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευθεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε.

«Πολύ χειρότερη η κατάσταση»

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας χαρακτηρίζει σήμερα την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα πολύ χειρότερη.

«Τα πράγματα στον πρωτογενή τομέα σήμερα είναι πολύ χειρότερα από τις 55 μέρες που ήμαστε στο δρόμο. Δώσαμε σκληρό αγώνα αξιοπρέπειας και επιβίωσης. Δυστυχώς κανένα από τα αιτήματα που είχαμε θέσει δεν ικανοποιήθηκε. Το κόστος παραγωγής δεν έχει μειωθεί λόγω των μεσοσταθμικών αυξήσεων, που οφείλονται στην τεράστια αύξηση της τιμής πετρελαίου και λιπασμάτων. Οι τιμές στις οποίες πουλάμε τα προϊόντα μας είναι εξευτελιστικές. Πουλάμε πολύ χαμηλά αλλά αγοράζει ακριβά ο καταναλωτής και αισχροκερδούν οι μεσάζοντες

Δεν έγινε επίσης οτιδήποτε για ευλογιά των αιγοπροβάτων. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν έστω και μερικό εμβολιασμό για να κάνουν ανασύσταση κοπαδιών. Η συμφωνία Mercosur ισχύει κανονικά στην Ελλάδα, παρά την προσφυγή φορέων στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Αποτέλεσμα ήταν να εισαχθούν στη χώρα μας κοτόπουλα με σαλμονέλα και στην Ολλανδία σόγια, η οποία είχε παραχθεί με απαγορευμένα στην Ε.Ε. σκευάσματα.

Ζητούσαμε αυστηρό έλεγχο στις εισαγωγές και εξακολουθούν να γίνονται ανεξέλεγκτα. Η επιβίωση του αγρότη γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Για αυτό και αποφασίσαμε στις 5 Σεπτεμβρίου να βρεθούμε με τρακτέρ έξω από την ΔΕΘ για να δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε στα χωράφια μας, να τροφοδοτούμε τη χώρα με ποιοτικά προϊόντα. Η χώρα εκτός από τουρισμό να έχει και παραγωγή. Έχει τον πρωτογενή τομέα.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν καν ξεκινήσει οι δηλώσεις καλλιέργειας, ενώ στην υπόλοιπη έχουν ολοκληρωθεί. Άρα πώς θα γίνει η προκαταβολή 30 Οκτωβρίου αν δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι δηλώσεις, ο έλεγχος κ.λπ; Ζητούμε σταθερά επίσης να συνδεθεί η παραγωγή με τις επιδοτήσεις».

«88.000 ΑΦΜ παραμένουν δεσμευμένα»

Ο Κώστας Ανεστίδης είναι από εκείνους τους αγροτοσυνδικαλιστές που υπέστη «λάσπη», όταν ως πρωτεργάτης του αγροτικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη κατηγορήθηκε για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αθωώθηκε πανηγυρικά. Υποστηρίζει ότι οι αγρότες δεν έχουν άλλο δρόμο από το να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Κανένα αίτημα δεν ικανοποιήθηκε. Οι αγρότες παραμένουν απλήρωτοι. Σήμερα 88000 ΑΦΜ παραμένουν δεσμευμένα, για το ΑΤΑΚ, κάποιοι είναι ακόμη απλήρωτοι από το 2024 απλήρωτοι και όλο το 2025! Παρότι ψήφισαν νόμο τον Μάιο του 2026, μέχρι και σήμερα είναι όλοι απλήρωτοι.

Δεν έχει ξεκινήσει καν η δήλωση ΟΣΔΕ, ενώ ο Μητσοτάκης επαινούσε τη διαδικασία της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕΕ. Γενικά βέβαια για οτιδήποτε έχει εγγυηθεί ο πρωθυπουργός τα έχει κάνει «θάλασσα». Στην χώρα μας οι δηλώσεις ΟΣΔΕ δεν έχουν καν ξεκινήσει. Στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν ολοκληρώσει από τον περασμένο Ιούνιο.

Με το πετρέλαιο επικρατεί αλλαλούμ. Έχει πληρωθεί μόνο το 38% ων αγροτών. Ρωτάμε στην ΑΑΔΕ γιατί δεν πληρωθήκαμε και η απάντηση είναι ότι έχουν προβλήματα με υπολογιστές!

Έλεγχοι δεν γίνονται πουθενά. Γίνονται σωρηδόν εισαγωγές μέσω της Μερκοσούρ, με αποτέλεσμα να γεμίσει η χώρα σαλμονέλα. Μέχρι και ρύζι εισάγουν από χώρες της Άπω Ανατολής. Εμείς κάποτε πουλούσαμε 50 λεπτά και σήμερα φτάσαμε να πουλάμε στα 24 λεπτά, την ώρα που τα ρύζια στα ράφια ανεβαίνουν. Ο Θεοδωρικάκος είπε ότι θα ελέγξει τις τιμές στα ράφια. Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει. Είπε ότι έκανε συμφωνία για έναρξη της μείωσης από τον Αύγουστο και έχουμε ήδη αύξηση της τάξης του 5%. Παντού επικρατεί ασυδοσία. Ο παραγωγός πουλάει φθηνά για να φτάσει το προϊόν ακριβά στον καταναλωτή, με αποτέλεσμα να αισχροκερδούν οι μεσάζοντες. Για αυτό, στις 5 Σεπτεμβρίου θα είμαστε όλοι στη Θεσσαλονίκη να υποδεχθούμε τον πρωθυπουργό στον Λευκό Πύργο».

«Πάμε και όπου βγει για τους αγρότες»

Ο Κώστας Τζέλλας ήταν από τους πρωτεργάτες των κινητοποιήσεων στην Καρδίτσα. Ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει οτιδήποτε για τους αγρότες. Αντιθέτως, επισημαίνει ότι το «πάμε και όπου βγει» είναι η πρακτική της για όλους τους τομείς και για τον πρωτογενή τομέα.

«Αυτή τη στιγμή οι αγρότες είμαστε χειρότερα από πέρυσι. Κανένα από τα αιτήματα που είχαμε θέσει στις κινητοποιήσεις του χειμώνα δεν ικανοποιήθηκε. Οι υποσχέσεις που έδωσε η κυβέρνηση δεν υλοποιήθηκαν. Το πετρέλαιο έχει ακριβύνει, επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πήραν ελάχιστοι και αυτά με ευθύνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της κυβέρνησης συνολικά. Οι τιμές στις οποίες πουλάμε τα προϊόντα μας είναι εξαιρετικά χαμηλές. Ο ΕΛΓΑ τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει αλλάξει, παρότι κάθε χρόνο εξαγγέλλουν αλλαγή του κανονισμού του. Κατά πάσα πιθανότητα στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης θα το ανακοινώσει για άλλη μία φορά και πάλι όμως δεν θα το εφαρμόσει.

Στην κτηνοτροφία εφαρμόζουν το “πάμε και όπου βγει”. Μετά το καλοκαίρι θα έχουμε και πάλι κρούσματα και απλώς θα θανατώνουν ζώα. Είναι πολύ καθαρό πλέον ότι η πολιτική που εφαρμόζουν κατατείνει στο να φύγει ο κόσμος από τη γη και η τελευταία όπως και η παραγωγή να συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων».