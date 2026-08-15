Το «μυστικό» των ανθρώπων που ζουν περισσότερο.

Όταν η συζήτηση φτάνει στη μακροζωία, η άσκηση βρίσκεται σχεδόν πάντα ανάμεσα στις πρώτες συμβουλές: γυμναστήριο, τρέξιμο, βάρη και συγκεκριμένα προγράμματα προπόνησης. Ωστόσο, ειδικοί που μελετούν τις συνήθειες πληθυσμών με υψηλό προσδόκιμο ζωής στρέφουν την προσοχή σε κάτι πολύ πιο απλό: τη φυσική κίνηση που είναι ενσωματωμένη στην καθημερινότητα.

Όπως αναφέρει η ισπανική El Confidencial, ένα κοινό χαρακτηριστικό σε περιοχές του κόσμου όπου καταγράφεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων που φτάνουν σε προχωρημένη ηλικία είναι ότι οι κάτοικοι δεν αντιμετωπίζουν απαραίτητα την άσκηση ως ξεχωριστή δραστηριότητα. Αντίθετα, ζουν σε ένα περιβάλλον που τους αναγκάζει- ή τους διευκολύνει- να κινούνται συνεχώς.

Περπατούν για να κάνουν τα ψώνια τους, μετακινούνται με τα πόδια για καθημερινές υποχρεώσεις, ανεβαίνουν σκάλες, φροντίζουν κήπους και εκτελούν εργασίες που απαιτούν κίνηση. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να προγραμματίσουν μία ώρα άσκησης, καθώς η φυσική δραστηριότητα είναι ήδη μέρος της ημέρας τους.

Όταν το περπάτημα γίνεται μέρος της ζωής

Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σύγχρονη εποχή, όταν μεγάλο μέρος της καθημερινότητας έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει την κίνηση. Αυτοκίνητα, ανελκυστήρες, τηλεργασία, παραγγελίες μέσω εφαρμογών και πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες έχουν μειώσει σημαντικά τις αφορμές για φυσική δραστηριότητα.

Αυτό ακριβώς είναι που διαφοροποιεί αρκετές κοινότητες που έχουν συνδεθεί με τη μακροζωία: το περιβάλλον τους κάνει την κίνηση σχεδόν αναπόφευκτη. Η καθημερινή δραστηριότητα δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητική ούτε να πραγματοποιείται σε υψηλή ένταση για να έχει αξία.

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Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η οργανωμένη άσκηση είναι περιττή. Τα επιστημονικά δεδομένα εξακολουθούν να δείχνουν σημαντικά οφέλη τόσο από την αερόβια δραστηριότητα όσο και από την προπόνηση ενδυνάμωσης, ιδιαίτερα για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της λειτουργικότητας όσο μεγαλώνουμε. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν, μάλιστα, ότι ο συνδυασμός αερόβιας άσκησης και ενδυνάμωσης συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας σε σύγκριση με την αδράνεια.

Το μήνυμα, επομένως, δεν είναι «σταματήστε να γυμνάζεστε», αλλά ότι η υγεία δεν εξαρτάται μόνο από όσα συμβαίνουν μέσα σε ένα γυμναστήριο.

Μια βόλτα μέχρι τα καταστήματα αντί για το αυτοκίνητο, οι σκάλες αντί για το ασανσέρ, η κηπουρική ή περισσότερες μικρές μετακινήσεις με τα πόδια μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη συνολική καθημερινή δραστηριότητα.

Άλλωστε, έρευνες έχουν συνδέσει τη συστηματική φυσική δραστηριότητα με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαιτούνται ατελείωτες ώρες έντονης προπόνησης.

Πηγή elconfidencial.com