Η φωτογραφία του Meteo που προκάλεσε αίσθηση.

Αίσθηση προκαλεί η ανάρτηση του Meteo για τις καμένες εκτάσεις από τη φωτιά που ξέσπασε στην Σίβηρη Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, στην προσπάθεια του να καταγράψει την έκταση των καμένων εκτάσεων που ανέρχονται στα 2.500 στρέμματα περίπου, το Meteo χρησιμοποίησε μια υπό ανάπτυξη εφαρμογή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με το πλαίσιο των καμένων να σχηματίζει μια καρδιά.

Σίγουρα δεν υπήρχε πρόθεση από όσους προχώρησαν στη δημιουργία αυτή της εικόνας αλλά στα καμένα σπίτια και τις εκτάσεις δεν βάζεις καρδιές όπως και να έχει και χρησιμοποιείς άλλα σχήματα για να απεικονίσεις το μέγεθος.

{https://www.facebook.com/100064381463520/posts/1463290339160334/?rdid=0DjzKLErd52SWAxQ#}

«Περίπου 2.500 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, σύμφωνα με Ευρωπαϊκό πληροφοριακό σύστημα για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS).

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Στα 2.500 στρέμματα περίπου ανέρχονται οι καμένες εκτάσεις από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής την Πέμπτη 13/08, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πληροφοριακό σύστημα για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS).

Στην σχετική εικόνα παρουσιάζεται προσεγγιστικά η περιοχή που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά, σύμφωνα με εικόνες δορυφόρων αυξημένης χωρικής ανάλυσης. Η εικόνα προέρχεται από υπό ανάπτυξη εφαρμογή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» αναφέρει το Meteo στην ανάρτησή του.