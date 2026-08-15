Πρόκειται για μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο το Σάββατο, σε μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο και περιόρισε τις εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε σπίτι στα περίχωρα του χωριού Ανσάρ. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τρία παιδιά, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Λίγο αργότερα, δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Ντέιρ αλ-Ζαχράνι. Από το συγκεκριμένο πλήγμα σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι εννέα, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των δύο επιθέσεων στους εννέα νεκρούς.

Οι επιδρομές συγκαταλέγονται στις φονικότερες που έχουν σημειωθεί στον Λίβανο μετά τη συμφωνία-πλαίσιο της 26ης Ιουνίου, η οποία προέβλεπε μεταξύ άλλων την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων με αντάλλαγμα τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η εφαρμογή της, ωστόσο, παραμένει προβληματική, καθώς η οργάνωση έχει απορρίψει τον αφοπλισμό της, ενώ το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Τι υποστηρίζει το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ, παρουσιάζοντας τις επιχειρήσεις ως απάντηση σε πρόσφατες εχθρικές ενέργειες της οργάνωσης. Μεταξύ αυτών βρίσκεται έκρηξη νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο, από την οποία σκοτώθηκαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες. Η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το συγκεκριμένο περιστατικό.

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Έντονη ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης του Λιβάνου. Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ καταδίκασε τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι τα θύματα στο Ανσάρ δεν αποτελούσαν «στρατιωτικούς στόχους». Προειδοποίησε παράλληλα ότι η νέα κλιμάκωση απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Η νέα αιματοχυσία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει ανοιχτή η αντιπαράθεση γύρω από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η αποχώρηση συνδέεται με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει πίεση για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Πηγή news.sky.com