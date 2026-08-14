Αντίστοιχα σχόλια με του Νετανιάχου είχε κάνει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του 2024.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλεσε τη Βρετανία «Ισλαμική δημοκρατία της Βρετανίας» σε ένα podcast, όπου περιέγραψε επίσης τη χώρα ως την «πρώτη ισλαμική δημοκρατία που αποκτά πυρηνικά όπλα».

Τα σχόλιά του, που έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης για το στρατιωτικό ραδιόφωνο του Ισραήλ, εντάχθηκαν σε ένα κοινό ακροδεξιό ισλαμοφοβικό τροπάριο για τον μικρό μουσουλμανικό πληθυσμό της Βρετανίας.

Ο Νετανιάχου επαίνεσε τη θετική κάλυψη του Ισραήλ από τον δημοσιογράφο Ράντολφ Τσόρτσιλ, γιο του πρώην πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ, και στη συνέχεια είπε: «Πηγαίνετε να το βρείτε αυτό στη σημερινή Βρετανία, σε αυτό που ονομάζεται Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας».

Αντί να αμφισβητήσει τα σχόλια του Νετανιάχου, ο παρουσιαστής ρώτησε: «Δεν είναι όλη η Ευρώπη έτσι;» και ο Νετανιάχου επέμεινε πως «Ναι, αλλά ξέρετε ότι κάποιος είπε ότι η πρώτη ισλαμική δημοκρατία με πυρηνικά όπλα θα είναι η Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας».

Για την ιστορία αναφέρται ότι το Πακιστάν, επίσημα Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν, διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο από τη δεκαετία του 1990.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Βρετανίας - Ισραήλ

Οι σχέσεις μεταξύ Βρετανίας και Ισραήλ είναι όλο και πιο τεταμένες τους τελευταίους μήνες, ειδικά από τότε που ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε την ηγεσία. Λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός, ζήτησε συγγνώμη για την αρχική αντίδραση των Εργατικών στη στρατιωτική δράση του Ισραήλ στη Γάζα, λέγοντας ότι το κόμμα «δεν το έκανε σωστά» και έπρεπε να «τα πάει καλύτερα» υπό την ηγεσία του, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση της Βρετανίας στη Μέση Ανατολή.

Τον Ιούλιο, δήλωσε ότι θα «κάνει περισσότερα για να ασκήσει πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση», μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω κυρώσεων σε άτομα και οντότητες, καθώς και μιας πιθανής απαγόρευσης του εμπορίου αγαθών με παράνομους οικισμούς.

Ο Βανς «στη γραμμή» Νετανιάχου

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, έχει στο παρελθον κάνει αντίστοιχα σχόλια. Κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του 2024, είπε ότι η Βρετανία θα μπορούσε να γίνει η πρώτη «πραγματικά ισλαμική χώρα που θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, έχει επίσης γίνει συχνός στόχος φυλετικών επιθέσεων από δεξιούς ηγέτες στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, που επιδιώκουν να αποκομίσουν πολιτικό πλεονέκτημα από ισλαμοφοβικά ψέματα. Οι μουσουλμάνοι ηγέτες στη Βρετανία έχουν δηλώσει ότι τα εγκλήματα μίσους που στοχεύουν την κοινότητά τους φτάνουν σε νέα επίπεδα εν μέσω της αύξησης της ακροδεξιάς ρητορικής και της αυξανόμενης υποστήριξης για τα αντιμεταναστευτικά πολιτικά κόμματα.

Ο Άβι Νταμπούς, ο οποίος είναι υποψήφιος για την Κνεσέτ με το αντιπολιτευόμενο κόμμα των Δημοκρατικών του Ισραήλ, επιτέθηκε στον Νετανιάχου επειδή χλεύασε έναν επικριτικό σύμμαχο σε μια εποχή που το Ισραήλ αντιμετωπίζει πρωτοφανή παγκόσμια απομόνωση. «Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει μια τρομερή διπλωματική αποτυχία και αδυναμία συσπειρώσεων χωρών στον κόσμο υπέρ των συμφερόντων μας», δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες του Guardian