«Αστυνομικοί βρίσκονται επί τόπου κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Lewes μετά από αναφορές για εκτροχιασμένο τρένο στις 3:54 μ.μ. σήμερα]ανέφερεαν οι βρετανικές αρχές.

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Lewes στο Ανατολικό Σάσεξ της Βρετανίας το απόγευμα της Παρασκευής.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανταποκρίθηκε στην κλήση για τον εκτροχιασμό λίγο μετά το περιστατικό στις 3:54 μ.μ. (τοπική ώρα), μαζί με την Αστυνομία του Σάσεξ, διασώστες και την πυροσβεστική υπηρεσία.

Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι από τον εκτροχιασμό, δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Sky News.

«Αστυνομικοί βρίσκονται επί τόπου κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Lewes μετά από αναφορές για εκτροχιασμένο τρένο στις 3:54 μ.μ. σήμερα. Ανταποκρινόμαστε μαζί με τους διασώστες και την πυροσβεστική υπηρεσία και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό» ανέφερε η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ανατολικού Σάσεξ κλήθηκε για ένα περιστατικό κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Lewes. Έχουν επίσης ειδοποιηθεί και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κληθήκαμε στις 3:55 μ.μ. για αναφορές ότι ένα τρένο είχε εκτροχιαστεί λίγο έξω από το Lewes. Συνεργαζόμαστε με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο» επιβεβαίωσε η πυροσβεστικη υπηρεσία.