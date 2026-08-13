Ο Πάσσαρης εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις φυλακές της Κραϊόβα, στη Ρουμανία.

Στη φυλακή θα παραμείνει ο Κώστας Πάσσαρης, καθώς το δικαστήριο του Ντολζ στη Ρουμανία απέρριψε οριστικά το νέο αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση.

Η απόφαση ελήφθη την Πέμπτη και ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την αντίστοιχη απόφαση δικαστηρίου της Κραϊόβα, το οποίο είχε απορρίψει τον Ιούνιο του 2026 προηγούμενο αίτημα του κρατούμενου.

Ο Πάσσαρης έχει συμπληρώσει περισσότερα από 24 χρόνια κράτησης στη Ρουμανία, έχοντας καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία, το απαιτούμενο χρονικό όριο των 20 ετών για την εξέταση αιτήματος υφ' όρον απόλυσης έχει ήδη συμπληρωθεί.

Ωστόσο, η συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου δεν αρκεί από μόνη της για την αποφυλάκισή του. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπονται, μεταξύ των οποίων η καλή διαγωγή κατά τη διάρκεια της κράτησης και η ύπαρξη ουσιαστικών στοιχείων που να αποδεικνύουν τον σωφρονισμό του κρατουμένου.

Στην απόφαση συνεκτιμάται επίσης το ποινικό ιστορικό του, όπως προβλέπεται στη διαδικασία αξιολόγησης για την υπό όρους απόλυση.

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Ο Κώστας Πάσσαρης είχε καταδικαστεί στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2003, καθώς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία δύο εργαζομένων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.

Με τη νέα δικαστική απόφαση, το αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση απορρίπτεται και ο ίδιος συνεχίζει να εκτίει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στις φυλακές της Κραϊόβα.

Το σκεπτικό της απόφασης

«Το δικαστήριο διαπιστώνει ότι, κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής του, ο κρατούμενος τιμωρήθηκε πειθαρχικά εννέα φορές για διάφορες παραβάσεις και επιβραβεύτηκε εννέα φορές με την άρση προηγούμενων πειθαρχικών κυρώσεων και 41 φορές με την παροχή επιπλέον δικαιωμάτων.

Παρακολούθησε 13 εκπαιδευτικά προγράμματα, 4 υποχρεωτικά προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και 3 προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης. Επίσης, συμμετείχε σε 5 προγράμματα ηθικής και θρησκευτικής καθοδήγησης, σε 11 ψυχολογικές δραστηριότητες, σε 3 κοινωνικές δραστηριότητες και σε 116 προαιρετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Αρνήθηκε αρχικά να συμμετάσχει σε ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης, το οποίο όμως παρακολούθησε στη συνέχεια, καθώς και σε μία συνεδρία ηθικής και θρησκευτικής συμβουλευτικής. Αποκλείστηκε από μία αθλητική διοργάνωση. Επιλέχθηκε για τέσσερις επισκέψεις στην κοινότητα.

Έλαβε εκπαιδευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη και ακολούθησε τις συστάσεις του εξατομικευμένου σχεδίου αξιολόγησης και εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το δικαστήριο εκτιμά ότι ο κρατούμενος επέδειξε σχετικά φυσιολογική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής του, σε συμμόρφωση με τους κανόνες κράτησης. Ωστόσο, δεν ξεχώρισε με τη συμπεριφορά του σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργηθεί στο δικαστήριο η πεποίθηση ότι έχει επιτευχθεί ο σκοπός της ποινής, δηλαδή η μεταμόρφωση του καταδικασθέντος μέσω της εξάλειψης εκείνων των συνηθειών που αποτέλεσαν παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην τέλεση της παράνομης πράξης», αναφέρει ο δικαστής που απέρριψε το αίτημά του, σύμφωνα με το ρουμάνικο Agerpres.