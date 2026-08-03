Η Εθνική Διοίκηση Υδάτων της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση απομάκρυνσης του βράχου Pârjoaia, που θεωρείται εμπόδιο στην κοίτη του Δούναβη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Το ναυτικό της Ρουμανίας προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη για να εκτρέψει την πορεία του νερού στον παλιό Δούναβη.

Οι ρουμανικές αρχές ήθελαν να εκτρέψουν μεγάλο όγκο νερού στον Παλιό Δούναβη και στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Τσερναβόντα για να βοηθήσουν στην ψύξη του. Ο Παλιός Δούναβης είναι μια ήρεμη λίμνη και πρώην κοίτη του ποταμού Δούναβη στη Βιέννη της Αυστρίας, η οποία λειτουργεί ως δημοφιλής τόπος αναψυχής για κολύμπι και θαλάσσια σπορ

Για την ελεγχόμενη έκρηξη χρησιμοποιήθηκαν 180 κιλά εκρηκτικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Adevărul. Σκοπός της κίνησης αυτής ήταν να καταφέρουν να μετακινήσουν έναν τεράστιο βράχο που μπλόκαρε στην ουσία τη ροή του νερού.

Ο υπουργός Άμυνας Radu Miruță χαιρέτισε την επιτυχία της επιχείρησης λέγοντας πως αυτό θα βοηθήσει στην διατήρηση της ψύξης του ποταμού και τη μεταφορά του νερού στον ποταμό.

Δεδομένων των ακραίων καιρικών συνθηκών που μαστίζουν τη Ρουμανία, ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Τσερναβόντα ενδέχεται να χρειαστεί να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της σε κάποιο σημείο, είπε ο υπουργός. Τόνισε ωστόσο, ότι κάθε επιπλέον μέρα λειτουργία της κοστίζει περισσότερο από την έκρηξη.

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Η Εθνική Διοίκηση Υδάτων της Ρουμανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ότι η επιχείρηση απομάκρυνσης του βράχου Pârjoaia, που θεωρείται εμπόδιο στην κοίτη του Δούναβη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι αρχές προχώρησαν στο επόμενο στάδιο της επείγουσας παρέμβασης για τη διατήρηση της στάθμης του νερού στην περιοχή Τσερναβόντα. Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, αναμένεται να έχουν βυθιστεί οι τέσσερις φορτηγίδες που θα σχηματίσουν ένα προσωρινό φράγμα.

Η στιγμή της έκρηξης είναι εντυπωσιακή.

{https://www.youtube.com/watch?v=m-6pxoKHOXs}