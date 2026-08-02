Εναλλακτική πρόταση για καλύτερη φυσική κατάσταση, μυϊκή ενδυνάμωση και υγιή γήρανση με μόλις 3-4 λεπτά άσκησης την ημέρα.

Το περπάτημα αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές άσκησης, ιδιαίτερα για τα άτομα άνω των 60 ετών. Είναι εύκολο, δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και συμβάλλει στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, στον έλεγχο του σωματικού βάρους και στη μείωση του άγχους.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το eleconomista, σύμφωνα με τον Ισπανό προπονητή Álvaro Puche, δεν αρκεί από μόνο του για να διατηρήσει τη φυσική κατάσταση και τη λειτουργικότητα του σώματος καθώς μεγαλώνουμε.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο περιοδικό Telva, η υγιής γήρανση απαιτεί κυρίως ασκήσεις που ενδυναμώνουν τους μυς και διατηρούν τη λειτουργικότητα του οργανισμού. «Το να περπατάς μετά τα 60 είναι καλό, αλλά είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να κάνεις 10 καθίσματα, 12 άρσεις γάμπας και δύο ακόμη ασκήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι αλλαγές του σώματος μετά τα 60

Η ηλικία των 60 ετών συνοδεύεται από φυσιολογικές αλλαγές στον οργανισμό. Η μυϊκή μάζα μειώνεται σταδιακά – μια κατάσταση γνωστή ως σαρκοπενία – ενώ παράλληλα μειώνεται η οστική πυκνότητα και επιβραδύνεται ο μεταβολισμός.

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Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι μεταβολές αυτές αποτελούν φυσικό μέρος της γήρανσης, όμως μπορούν να επιβραδυνθούν σημαντικά μέσα από έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης, η σωστή ενυδάτωση, ο ποιοτικός ύπνος και η συστηματική άσκηση αποτελούν βασικούς συμμάχους στη διατήρηση της υγείας και της ανεξαρτησίας σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Γιατί το περπάτημα δεν είναι αρκετό

Παρότι το περπάτημα παραμένει εξαιρετική επιλογή για την καρδιά και τη γενικότερη ευεξία, ο Álvaro Puche υποστηρίζει ότι δεν προσφέρει την απαραίτητη μυϊκή επιβάρυνση που χρειάζεται ο οργανισμός για να διατηρήσει δύναμη, ισορροπία και λειτουργική αυτονομία.

Όπως τονίζει, οι ασκήσεις αντίστασης και ενδυνάμωσης συμβάλλουν περισσότερο στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, στη βελτίωση του μεταβολισμού και στην πρόληψη των πτώσεων, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τη λεγόμενη «ποιοτική μακροζωία».

Το πρόγραμμα των 3-4 λεπτών

Ο προπονητής προτείνει ένα σύντομο καθημερινό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις λίγα λεπτά και να πραγματοποιηθεί στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό.

1. Καθίσματα από καρέκλα – 10 επαναλήψεις

Σηκωθείτε από την καρέκλα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας. Αγγίξτε ελαφρά το κάθισμα με τους γλουτούς πριν σηκωθείτε ξανά, προσέχοντας τα γόνατα να παραμένουν στην ίδια ευθεία και να μην συγκλίνουν προς τα μέσα.

2. Άρσεις γάμπας – 12 επαναλήψεις

Σηκωθείτε στις μύτες των ποδιών και επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση. Η άσκηση μπορεί να εκτελείται τόσο όρθιοι όσο και καθιστοί, εναλλάσσοντας τις δύο παραλλαγές μέσα στην εβδομάδα.

3. Κωπηλατική με λάστιχο αντίστασης – 10 επαναλήψεις σε κάθε χέρι

Στερεώστε ένα λάστιχο αντίστασης σε σταθερό σημείο και, με ελαφρώς λυγισμένα γόνατα και ουδέτερη θέση της λεκάνης, τραβήξτε το προς το σώμα, ενεργοποιώντας τους μυς της πλάτης και των ώμων.

4. Πιέσεις σε πάγκο κουζίνας – 6 επαναλήψεις

Τοποθετήστε τα χέρια στον πάγκο της κουζίνας, λίγο πιο ανοιχτά από το πλάτος των ώμων, και εκτελέστε πιέσεις όπως σε κάμψεις, αξιοποιώντας τη σταθερή επιφάνεια για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η δύναμη ως «κλειδί» της υγιούς γήρανσης

Σύμφωνα με τον Álvaro Puche, ακόμη και λίγα λεπτά καθημερινής άσκησης με έμφαση στη μυϊκή ενδυνάμωση μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη από μια απλή βόλτα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ανεξαρτησίας, της ισορροπίας και της συνολικής ποιότητας ζωής μετά τα 60.

Το περπάτημα εξακολουθεί να αποτελεί μια πολύτιμη συνήθεια για την υγεία, όμως ο συνδυασμός του με ασκήσεις δύναμης φαίνεται να αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για όσους επιδιώκουν να παραμείνουν δραστήριοι και λειτουργικοί όσο μεγαλώνουν.