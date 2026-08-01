Η σχέση ανάμεσα στη διατροφή και την άσκηση αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο συζήτησης μεταξύ αθλητών, προπονητών και ερευνητών. Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα είναι αν η προπόνηση το πρωί πρέπει να γίνεται μετά από φαγητό ή με άδειο στομάχι.

Οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν αν ένα συγκεκριμένο άρωμα θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωματική προσπάθεια και την αίσθηση της πείνας σε ανθρώπους που γυμνάζονταν μετά από ολονύκτια νηστεία και εξέτασαν αυτό της... μαύρης σοκολάτας.

Όπως αναφέρει το eatingwell, η ιδέα πίσω από τη μελέτη βασίζεται στο γεγονός ότι οι μυρωδιές δεν επηρεάζουν μόνο την όσφρηση. Τα αρώματα μπορούν να συνδέονται με περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη διάθεση, τα συναισθήματα, την όρεξη και την αντίδραση στο στρες.

Οι ερευνητές συνέκριναν την επίδραση τριών διαφορετικών συνθηκών: άρωμα μαύρης σοκολάτας, άρωμα σοκολάτας γάλακτος, ένα ουδέτερο άρωμα ελέγχου.

Οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν προπόνηση αντίστασης και οι επιστήμονες κατέγραψαν πόσες επαναλήψεις μπορούσαν να ολοκληρώσουν, πόσα σετ κατάφερναν να εκτελέσουν, αλλά και πόσο έντονη ήταν η αίσθηση της πείνας τους.

Τα αποτελέσματα παρουσίασαν ενδιαφέροντα ευρήματα. Οι συμμετέχοντες φαίνεται πως είχαν καλύτερη απόδοση όταν προηγουμένως είχαν εκτεθεί στο άρωμα της μαύρης σοκολάτας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Συγκεκριμένα:

Με τη μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας ολοκλήρωσαν 18 περισσότερες επαναλήψεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Με τη μυρωδιά σοκολάτας γάλακτος ολοκλήρωσαν 9 περισσότερες επαναλήψεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Η μαύρη σοκολάτα οδήγησε σε 9 περισσότερες επαναλήψεις σε σχέση με τη σοκολάτα γάλακτος.

Οι συμμετέχοντες κατάφεραν να ολοκληρώσουν ένα επιπλέον σετ άσκησης όταν είχαν εκτεθεί στο άρωμα της μαύρης σοκολάτας.

Παράλληλα, η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας συνδέθηκε με χαμηλότερα επίπεδα πείνας πριν από την άσκηση, γεγονός που μπορεί να έπαιξε ρόλο στην καλύτερη απόδοση.

Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό;

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα αρώματα μπορεί να επηρεάζουν τον εγκέφαλο με τρόπους που σχετίζονται με το κίνητρο, την ευχαρίστηση και τον έλεγχο της όρεξης.

Η όσφρηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με περιοχές του εγκεφάλου που συμμετέχουν στη ρύθμιση των συναισθημάτων και των συμπεριφορών. Για αυτόν τον λόγο, ορισμένες μυρωδιές έχουν μελετηθεί για πιθανές επιδράσεις στη χαλάρωση, στην εγρήγορση ή ακόμη και στην αθλητική απόδοση.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι μηχανισμοί πίσω από αυτή την πιθανή επίδραση δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί.

Παρά τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα, οι ίδιοι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία τους.

Η μελέτη είχε μικρό αριθμό συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά για τον γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να καταλάβουν σε μεγάλο βαθμό ποιο άρωμα μύριζαν, κάτι που ενδέχεται να επηρέασε τις προσδοκίες τους και άρα τα αποτελέσματα.

Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί πιο αυστηρές μέθοδοι ελέγχου της έκθεσης στα αρώματα, όπως ειδικές συσκευές μέτρησης της όσφρησης.

Ένας ακόμη περιορισμός ήταν ότι δεν πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις αίματος για να αξιολογηθούν αντικειμενικοί δείκτες, όπως ορμόνες που σχετίζονται με την πείνα και τον κορεσμό.

Θα πρέπει να μυρίζουμε σοκολάτα πριν την προπόνηση;

Η ιδέα μιας σοκολάτας που βρίσκεται στην τσάντα του γυμναστηρίου όχι για να καταναλωθεί αλλά για να… μυριστεί, μπορεί να ακούγεται παράξενη. Ωστόσο, οι ερευνητές θεωρούν ότι πρόκειται περισσότερο για ένα ενδιαφέρον πείραμα παρά για μια νέα επαναστατική τεχνική άσκησης.

Για κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να γυμναστούν νηστικοί, η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας ίσως προσφέρει μια μικρή ψυχολογική ή αισθητηριακή ώθηση. Για άλλους, μπορεί να μην έχει καμία αξιοσημείωτη επίδραση.

Σε κάθε περίπτωση, η βάση για καλύτερη απόδοση παραμένει η ίδια: συστηματική προπόνηση, σωστή διατροφή, επαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών και υδατανθράκων και καλή αποκατάσταση.