Σε αντίθεση με το απλό περπάτημα, το ανέβασμα σκάλας αναγκάζει το σώμα να εργάζεται ενάντια στη βαρύτητα.

Αν αναζητάτε έναν απλό και δωρεάν τρόπο για να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση και να μειώσετε το λίπος στην περιοχή της κοιλιάς, ίσως η λύση βρίσκεται… στις σκάλες. Γυμναστές και ειδικοί υγείας επισημαίνουν ότι το ανέβασμα σκάλας αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές μορφές καθημερινής άσκησης, καθώς απαιτεί μεγαλύτερη ενεργειακή δαπάνη από το περπάτημα σε ανηφόρα και ενεργοποιεί περισσότερες μυϊκές ομάδες.

Σε αντίθεση με το απλό περπάτημα, το ανέβασμα σκάλας αναγκάζει το σώμα να εργάζεται ενάντια στη βαρύτητα. Αυτό σημαίνει ότι οι μύες των ποδιών, των γλουτών και του κορμού καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, αυξάνοντας την κατανάλωση θερμίδων και βελτιώνοντας την καρδιοαναπνευστική αντοχή. Παράλληλα, η άσκηση συμβάλλει στην ενδυνάμωση των κάτω άκρων και στη βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού.

Πώς βοηθά το ανέβασμα σκάλας

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στη μείωση του σπλαχνικού λίπους, δηλαδή του λίπους που συσσωρεύεται γύρω από τα εσωτερικά όργανα. Το σπλαχνικό λίπος θεωρείται πιο επικίνδυνο από το υποδόριο, καθώς σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και μεταβολικού συνδρόμου. Η τακτική αερόβια άσκηση, σε συνδυασμό με σωστή διατροφή, αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους περιορισμού του.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτείται πολύς χρόνος. Όπως επισημαίνουν προπονητές, 20 έως 30 λεπτά ανεβάσματος σκάλας την ημέρα αρκούν για να αποκομίσει κανείς σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα αν η άσκηση γίνεται με σταθερό ρυθμό. Όσοι δεν έχουν καλή φυσική κατάσταση μπορούν να ξεκινήσουν με μικρότερα χρονικά διαστήματα, κάνοντας διαλείμματα και αυξάνοντας σταδιακά τη διάρκεια και την ένταση.

Εκτός από την καύση λίπους, η συγκεκριμένη μορφή άσκησης συμβάλλει στη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, ενισχύει την αντοχή, βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και μπορεί να μειώσει το άγχος, καθώς η σωματική δραστηριότητα ευνοεί την έκκριση ενδορφινών, των λεγόμενων «ορμονών της ευεξίας».

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Οι ειδικοί υπενθυμίζουν, ωστόσο, ότι όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στα γόνατα, στους αστραγάλους ή πάσχουν από καρδιολογικά νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν εντάξουν το ανέβασμα σκάλας στην καθημερινότητά τους. Για τους περισσότερους ανθρώπους, πάντως, η επιλογή της σκάλας αντί του ασανσέρ μπορεί να αποτελέσει μια απλή αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες, με σημαντικά οφέλη για την υγεία και τη φυσική κατάσταση.

Πηγή clara.es