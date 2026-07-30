Οι ειδικοί γνωρίζουν ακριβώς πως να μειώσετε ένα από τα μεγαλύτερα σωματικά προβλήματα

Οι ειδικοί γνωρίζουν ακριβώς πώς να μειώσουν ένα από τα μεγαλύτερα σωματικά προβλήματα

Το «κλειδί» για πιο σφιχτά χέρια και μείωση του σωματικού λίπους

Η ενδυνάμωση των μυών μέσα από την προπόνηση δύναμης αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη βελτίωση της σύστασης του σώματος, σύμφωνα με τους ειδικούς της άσκησης. Αν και δεν υπάρχει τρόπος να χαθεί λίπος αποκλειστικά από μία συγκεκριμένη περιοχή, η συστηματική άσκηση, σε συνδυασμό με σωστή διατροφή, μπορεί να οδηγήσει σε συνολική μείωση του σωματικού λίπους, επομένως και σε σώμα που δείχνει πιο τονισμένο.

Πολλοί άνθρωποι ξεκινούν γυμναστική με βασικό στόχο να απαλλαγούν από το περιττό λίπος, το οποίο με την πάροδο των ετών μπορεί να συσσωρεύεται περισσότερο σε σημεία όπως τα χέρια, η κοιλιά, η μέση και οι γοφοί.

Ωστόσο, η έλλειψη άμεσων αποτελεσμάτων συχνά οδηγεί στην απογοήτευση και στην εγκατάλειψη της προσπάθειας.

Γιατί η προπόνηση με βάρη βοηθά στη μείωση του λίπους

Οι γυμναστές επισημαίνουν ότι η ενεργοποίηση των μυών μέσω ασκήσεων αντίστασης συμβάλλει στην αύξηση της μυϊκής μάζας, γεγονός που βελτιώνει τη συνολική σύσταση του σώματος. Η ανάπτυξη των μυών βοηθά το σώμα να εμφανίζεται πιο σφιχτό και καλοσχηματισμένο, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την προσπάθεια απώλειας λίπους.

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Ασκήσεις όπως οι εκτάσεις τρικεφάλων δεν μπορούν να «κάψουν» αποκλειστικά το λίπος στα μπράτσα, όμως μπορούν να ενισχύσουν τους συγκεκριμένους μυς και να βελτιώσουν την εμφάνιση της περιοχής όταν συνδυάζονται με ένα συνολικό πρόγραμμα απώλειας λίπους.

Ιδιαίτερα σημαντική η ενδυνάμωση μετά τα 50

Η προπόνηση δύναμης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο μεγαλώνουμε, καθώς μετά την ηλικία των 50 ετών αυξάνεται ο κίνδυνος απώλειας μυϊκής μάζας, γνωστής ως σαρκοπενία. Η τακτική άσκηση με βάρη μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της δύναμης, της κινητικότητας και της γενικότερης υγείας.

Σύμφωνα με τις συστάσεις ειδικών οργανισμών άσκησης, όπως το Αμερικανικό Κολλέγιο Αθλητιατρικής, η προπόνηση δύναμης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα αποτελεί μια αποτελεσματική βάση για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

Ο συνδυασμός που φέρνει αποτελέσματα

Για καλύτερα αποτελέσματα, οι ειδικοί προτείνουν: