Οι κορυφαίες ιατρικές οδηγίες παγκοσμίως είναι ξεκάθαρες για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων.

Ένας υγιεινός τρόπος ζωής προσφέρει οφέλη σε κάθε επίπεδο της ευεξίας. Η ισορροπημένη διατροφή που βασίζεται σε ποιοτικές τροφές, ο σωστός ύπνος διάρκειας επτά έως εννέα ώρες κάθε βράδυ και η αποφυγή αλκοόλ αποτελούν σημαντικούς παράγοντες. Ωστόσο, η τακτική σωματική άσκηση διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

Καθημερινά πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να μεταφέρουν τις σακούλες με τα ψώνια μέχρι το σπίτι τους. Η ηλικία δεν αποτελεί απαραίτητα τον καθοριστικό παράγοντα, καθώς η δυσκολία αυτής της καθημερινής δραστηριότητας μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσω της συστηματικής άσκησης. Αν και σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν πολλοί μύες, οι περιοχές της μέσης και της κάτω πλάτης δέχονται ιδιαίτερη επιβάρυνση, γεγονός που καθιστά την προπόνηση δύναμης ιδιαίτερα σημαντική.

Οι ασκήσεις για τη μέση συχνά συνδέονται με την πρόληψη του πόνου στην πλάτη, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι δυνατοί μύες της πλάτης επίσης βοηθούν στην ευκολότερη εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν σήκωμα και μεταφορά βάρους.

Οι μύες της κάτω πλάτης συνεργάζονται με τους κοιλιακούς, τους γλουτιαίους και την περιοχή της λεκάνης για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Όταν αυτοί οι μύες είναι δυνατοί, το σωματικό φορτίο κατανέμεται καλύτερα σε ολόκληρο το σώμα, μειώνεται η αίσθηση κόπωσης, βελτιώνεται ο έλεγχος των κινήσεων και γίνεται ευκολότερη η διατήρηση σωστής στάσης του σώματος.

Οι ιδανικές ασκήσεις

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επισημαίνει ότι η προπόνηση μυικής ενδυνάμωσης βοηθά στη διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας και διευκολύνει τις καθημερινές δραστηριότητες. Παράλληλα, ένας ακόμη σημαντικός οργανισμός, το National Institute for Health and Care Excellence (NICE), αναγνωρίζει ότι οι ασκήσεις ενδυνάμωσης είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο πόνος στη μέση.

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Ωστόσο, η προπόνηση δύναμης δεν πρέπει να πραγματοποιείται καθημερινά. Οι ειδικοί συνιστούν δύο έως τρεις προπονήσεις την εβδομάδα, με ημέρες ξεκούρασης ανάμεσα στις συνεδρίες, ώστε το σώμα να έχει τον απαραίτητο χρόνο να ανακάμψει, να προσαρμοστεί και να αξιοποιήσει στο μέγιστο τα οφέλη της άσκησης.

Ειδικότερα, για να μεταφέρετε πιο εύκολα τις σακούλες με τα ψώνια, οι ασκήσεις που προτείνονται περιλαμβάνουν deadlifts, glute bridges, εκτάσεις μέσης (back extensions) και σανίδες.

Τέλος, όποιος θέλει να ξεκινήσει πρόγραμμα προπόνησης δύναμης θα πρέπει να συμβουλευτεί έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας ή άσκησης, ώστε να λάβει εξατομικευμένες οδηγίες και ένα πρόγραμμα κατάλληλο για τις προσωπικές του ανάγκες.

Με πληροφορίες από mundodeportivo.com