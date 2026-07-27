Δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής κάνει το κοινό να ξεσπάσει στα γέλια, με τον αυθορμητισμό του.

Σε ιδιαίτερα εύθυμο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Θοδωρή Φέρρη το Σάββατο στα Χανιά, με τον γνωστό τραγουδιστή να χαρίζει στο κοινό στιγμές άφθονου γέλιου.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο ίδιος αποκάλυψε με χιούμορ πως είχε καταναλώσει αρκετό αλκοόλ, καθώς δεν αρνήθηκε τα κεράσματα που του πρόσφεραν οι θαυμαστές του.

Όπως παραδέχτηκε από τη σκηνή, η κατανάλωση ποτού επηρέασε την σκηνική του παρουσία, κάτι που αντιμετώπισε με αυτοσαρκαστική διάθεση.

Το στιγμιότυπο που έγινε viral στο TikTok

«Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικείς στο TikTok, μην με διαλύσετε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα από το κοινό. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγη ώρα άρχισε να κυκλοφορεί στα social media.

{https://www.tiktok.com/@ektoras92/video/7666792230107155714?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7622601821072655895}

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Σε αρκετές στιγμές της συναυλίας, ο Θοδωρής Φέρρης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα γέλια του. Ο τραγουδιστής συνέχισε να αστειεύεται με την κατάσταση, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο; Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα, ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν».

{https://www.tiktok.com/@ektoras92/video/7666790828387372290?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7622601821072655895}