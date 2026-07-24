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Η νέα ανάρτηση της Κέλλυς Κελεκίδου από τη συναυλία του Bruno Mars.

Η Κέλλυ Κελεκίδου μέσα από μία νέα ανάρτηση στα social media θέλησε να εκφράσει τον ενθουσιασμό της και την χαρά της που κατάφερε να παρακολουθήσει από κοντά τη συναυλία του Bruno Mars.

Η ερμηνεύτρια ταξίδεψε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μιλάνο και παραβρέθηκε σε συναυλία του δημοφιλούς τραγουδιστή, με τον οποίο κατάφερε να βγάλει και μία κοινή φωτογραφία.

Στη νέα της ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου, η Κέλλυ Κελεκίδου συμπεριέλαβε ορισμένα στιγμιότυπα της βραδιάς και μέσω της σχετικής λεζάντας εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την χαρά της:

«Υπάρχουν συναυλίες …υπάρχει και ο @brunomars. Τον θαύμαζα χρόνια και πάντα ήθελα να τον δω από κοντά. Όταν βγήκε στην σκηνή συγκινήθηκα πραγματικά.

Το πιο όμορφο όμως ήταν ότι έζησα αυτή τη στιγμή με τα παιδιά μου και την αδερφή μου @marinakelekidou

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Και τελικά ..όχι μόνο δεν με απογοήτευσε, αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου.

Μια βραδιά που θα θυμάμαι για πάντα».

{https://www.instagram.com/p/DbK53RMMZfE/?hl=el}

Μάλιστα, το βράδυ της Πέμπτης μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποκαλύπτοντας το κοινό στιγμιότυπο με τον Bruno Mars.

{https://www.instagram.com/p/DbJNTKbjNlq/?hl=el&img_index=1}