Σε καλοκαιρινή διάθεση η Βίκυ Κουλιανού. Η πόζα δίπλα στην πισίνα και οι διακοπές στη Μύκονο.

Η Βίκυ Κουλιανού συνεχίζει τις διακοπές της στο «νησί των ανέμων», τη Μύκονο, αφιερώνοντας χρόνο στη χαλάρωση και τις στιγμές μακριά από την έντονη καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Στη νέα της ανάρτηση αποτυπώνει τις στιγμές ηρεμίας που περνά.

Το γνωστό top model που παραμένει ιδιαίτερα ενεργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, όπως και τις καλοκαιρινές της αποδράσεις.

Αυτή την περίοδο φαίνεται να απολαμβάνει τον καλοκαιρινό ήλιο του νησιού περνώντας ήρεμες στιγμές δίπλα στην πισίνα.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, η Βίκυ Κουλιανού ποζάρει μέσα σε ένα ριγέ μπικίνι, ξαπλωμένη δίπλα στο νερό, χαμογελαστή και ευδιάθετη, ενώ με το χέρι της καλύπτει το πρόσωπό της από το έντονο φως του ήλιου.

{https://www.instagram.com/p/DbLV55GtWUR/?hl=el}

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Τη δημοσίευσή της τη συνόδευσε με ένα αισιόδοξο μήνυμα προς τους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Να την γελάς τη ζωή, δυναμώνουν τα θέλω σου καταλαγιάζουν τα πρέπει».