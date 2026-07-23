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Ανακοινώθηκε ο πίνακας κερδών του Τζόκερ - Τουλάχιστον 1,3 εκατ. ευρώ μοιράζει την Κυριακή (26/7).

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 23ης Ιουλίου, με χρηματικό έπαθλο πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για την πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 22, 26, 39, 44 και Τζόκερ το 19.

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν τυχεροί. Επτά δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της ερχόμενης Κυριακής (26/7), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1,3 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας κερδών του Τζόκερ

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=Ag3jvYqfnwU}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: