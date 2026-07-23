Στις 22:00 πραγματοποιείται απόψε η κλήρωση του Τζόκερ.

Συνεχίζονται σήμερα (23/7) οι κληρώσεις του Τζόκερ και οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν ένα εκατομμύριο ευρώ.

Στην κλήρωση της Τρίτης (21/7) σημειώθηκε νέο τζακ ποτ, αλλά δύο τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία. Ποσό που θα πάρουν και όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη σημερινή κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: