Ο 28χρονος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή προκειμένου να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Γνωρίστηκαν σε κοινή παρέα

Ο 28χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου το βράδυ της Τετάρτης (22/07) από αστυνομικούς της ΔΑΟΕ.

Κατά την ομολογία του, ο Αιγύπτιος ανέφερε ότι γνωρίστηκε με τον Γεωργίου μέσω κοινής παρέας, με την οποία βγήκαν το βράδυ της Δευτέρας (20/07) για ποτό. Στη συνέχεια, ο δικηγόρος πρότεινε στον 28χρονο να τον γυρίσει σπίτι με το αμάξι, όμως πρώτα έκαναν στάση στο γραφείο του θύματος στην οδό Γ΄ Σεπτεβρίου.

Εκεί ακολούθησε συμπλοκή, με τον κατηγορούμενο να δηλώνει ότι άρπαξε το κεφάλι του θύματος και άρχισε να το χτυπά σε τοίχους και κομοδίνα, μέχρι τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, άρπαξε χρήματα και ένα laptop και τράπηκε σε φυγή.

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Ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε από τις κόρες του το βράδυ της Τρίτης (21/07), με τα πρώτα στοιχεία των Αρχών να έκαναν λόγο για εγκληματική ενέργεια.