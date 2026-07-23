Τα ποσά των συγκεκριμένων ενισχύσεων προστατεύονται από φόρους, κατασχέσεις και συμψηφισμούς με οφειλές.

Ένα «πλέγμα προστασίας» γύρω από τις οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις γούνας της Δυτικής Μακεδονίας και σε καλλιεργητές μηδικής ενεργοποιούν οι νέες διατάξεις του ν. 5317/2026, τις οποίες κοινοποιεί η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιό της.

Στην πράξη, τα ποσά των συγκεκριμένων ενισχύσεων προστατεύονται από φόρους, κατασχέσεις και συμψηφισμούς με οφειλές, ώστε να φτάσουν στους δικαιούχους χωρίς να απορροφηθούν από χρέη προς το Δημόσιο ή άλλους φορείς.

«Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται»

Ειδικότερα, η ενίσχυση που προβλέπεται για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση των επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας στη Δυτική Μακεδονία χαρακτηρίζεται αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή πιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια που εξετάζονται για τη χορήγηση κοινωνικών και προνοιακών παροχών.

Ιδιαίτερη διευκόλυνση προβλέπεται και για την ίδια τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης στους γουνοποιούς, καθώς οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ούτε για τη συμμετοχή τους στη δράση ούτε για την είσπραξη των χρημάτων.

Στο ίδιο προστατευτικό πλαίσιο εντάσσονται και οι κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, γνωστές ως de minimis, που καταβάλλονται στους καλλιεργητές μηδικής για τη στήριξή τους από τις επιπτώσεις που προέκυψαν ως άμεσο επακόλουθο της ζωονόσου της ευλογιάς. Και σε αυτή την περίπτωση, τα ποσά είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεκχώρητα, ενώ δεν μπορούν να δεσμευθούν ή να συμψηφιστούν με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και άλλους προβλεπόμενους φορείς.

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Παραδείγματα

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση γούνας στη Δυτική Μακεδονία που δικαιούται ενίσχυση 20.000 ευρώ και έχει βεβαιωμένες οφειλές 8.000 ευρώ προς την Εφορία, θα εισπράξει ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης, χωρίς τα 8.000 ευρώ να συμψηφιστούν με το χρέος της.

Αντίστοιχα, ένας καλλιεργητής μηδικής που λαμβάνει ενίσχυση de minimis 5.000 ευρώ και έχει οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικό ταμείο, δεν θα δει την ενίσχυση να κατάσχεται ή να συμψηφίζεται με αυτές τις οφειλές. πιπλέον, το συγκεκριμένο ποσό δεν θα προσμετρηθεί στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση κοινωνικής ή προνοιακής παροχής.